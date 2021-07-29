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Зеленский изменил дату одного из праздников в Украине

Теперь Украина будет отмечать этот праздник вместе со всем миром в один день

сегодня, 19:30
Автор:

Мокрик Анастасия

На сайте Президента Украины был опубликован Указ от 29 июля 2021 года об изменении даты празднования Дня молодежи в Украине. 

Зеленский изменил дату одного из праздников в Украине

В Украине перенесли дату празднования Дня молодежи - фото: из открытых источников

Таким образом, отныне День молодежи в Украине будет праздноваться не 26 июня, а 12 августа, так же как и во всем мире. Отмечается, что глава государства сделал это с целью поддержки стремления нашей молодежи к интеграции в европейское сообщество. Данный указ вступает в силу с 1 января следующего года. 

День молодежи — это национальный праздник, который в Украине ежегодно празднуют в последнее воскресенье июня. Его история тянется еще с далекого 1958 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден "День советской молодежи". Было принято решение о том, что праздноваться он будет в последнее воскресенье июня. 

В июне 1994 года первый президент страны Леонид Кравчук подписал Указ, который также гласил о том, что День молодежи в Украине будет праздноваться в последнее воскресенье первого месяца лета. 

По традиции в этот день в городах проводятся различные мероприятия: музыкальные концерты с приглашенными звездами, фестивали, спортивные соревнования и т.д.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что осенью 2021 года в Украине появится новый профессиональный праздник. Днем празднования выбрали 6 сентября. Отмечается, в этот день праздник будет отмечаться в Украине ежегодно. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что в мае 2021 года в Украине впервые отметили новый праздник. Добавить этот день в календарь как праздничный, украинский парламент решил еще в феврале того же года. 



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-vidznachatime-den-molodi-razom-z-usim-svitom-ukaz-p-69821
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