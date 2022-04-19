Зеленская жестко высказалась о Путине, назвав того, маньяком, который мстит всему миру

Зверства, которые устраивают российские военные в Украине может говорить только о том, что дома в России к ним относятся также бесчеловечно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью чешскому изданию "Respekt" заявила Первая леди Украины Елена Зеленская.

Елена Зеленская. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди страны высказала уверенность в том, что военные преступления, которые совершают в Украине российские солдаты и офицеры поощряются Кремлем. Путин прекрасно знает и одобряет бесчеловечные поступки, а все от того, что действующий российский президент возомнил себя вершителем человеческих судеб.

По словам Елены Зеленской, весь мир до сих пор в догадках, от чего путинский режим позволяет себе такие зверства в Украине. Зеленская считает, что разгадка в том, как само российское руководство относится к самим россиянам, которых также не считает за людей. Именно поэтому в России есть нормальным, когда сильный получает все и может унижать подчиненных так, как сам захочет, зная, что ему за это ничего не будет и ему не придется отвечать перед законом.

"И, когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком, мстит миру", – отметила Зеленская.

Читайте на портале "Комментарии" — война в Украине продолжается, а с ней и безумие Путина. Поэтому США и Евросоюз готовятся пойти на более радикальные шаги, чтобы отбить желание у Путина продолжать войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать лично президент Франции Макрон. Путину придется поплатиться зща свою войну против Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!