Безумие Путина продолжается – США и ЕС готовятся действовать радикально: каких решений ожидать

Соединенные Штаты созывают встречу во вторник с главами 7-х государств, в рамках нового наступления России на Украину. Европейский Союз осудил серию атак РФ на украинские города (включая Львов) и заявил, что недавние обстрелы на западе Украины показывают, что ни одна часть страны не находится в безопасности. Чем мир может помочь Украине, видя, что Россия не намерена останавливаться? Издание "Комментарии" с этим непростым вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Создается коалиция. В годы Второй мировой войны – антигитлеровская, теперь – антипутинская

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов делится таким мнением:

"Понятно, что поводом для встречи руководства США с коллегами из ряда других государств (анонсированы Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия, Польша, Румыния, а также участие генсека НАТО Йенса Столтенберга, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля) послужила так называемая битва за Донбасс, которая сейчас разворачивается с новой силой. И которую глава МИД РФ Лавров уже назвал "следующей фазой спецоперации". Если кто-то еще предполагал, что РФ не бросит остатки своих батальонно-тактических групп на попытку окружения украинских вооруженных сил на востоке, то теперь иллюзии окончательно развеяны. И разговоры в стиле "не надо провоцировать, Москву, давая дополнительную военную помощь Украине" окончательно потеряли смысл. На сегодня предельно ясно – Украине нужно максимально помогать, чтобы Россия получила по зубам. Да так, чтобы или долго не могла от этого оправиться, или не оправилась вообще".

Так что на этой встрече, считает Валерий Дымов, будут обсуждаться поставки в Украину нового вида вооружений, в том числе тяжелой техники.

"Не случайно на встрече присутствуют Великобритания, США и Канада, которые очень помогают нам вооружением. Не случайны там и граничащие с нашей страной Польша и Румыния, через территории которых оружие попадает и, уверен, будет и далее попадать, в Украину. Не случайны Германия, Франция и Италия, ранее "топившие" за Россию, но после всего, что та натворила, меняющие свою позицию. Не случайно и присутствие на встрече Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, которые недавно побывали в нашей стране и своими глазами видели ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в той же Буче", – отмечает эксперт.

По его словам, мы нуждаемся в новом вооружении (особенно дальнобойной артиллерии). Тем более, что имеем достаточно серьезный резерв в подготовленных бойцах, которые могут это вооружение применить по назначению. Валерий Дымов не сомневается, что соответствующая техника будет поставлена в Украину. Политические решения, в том числе на уровне ЕС, уже есть. Теперь отрабатывается номенклатура и логистика поставок.

"Еще один момент, который, уверен, обсудят лидеры западного мира – очередные санкции против России. И в новом пакете точно будут присутствовать ограничения на возможности РФ зарабатывать на энергоносителях. Прежде всего, удары пойдут по нефти и газу, – прогнозирует эксперт. – Президент Франции (Макрон) и премьер Италии (Драги) на днях четко выразили свою позицию относительно эмбарго на закупку газа у России. И канцлеру Германии – Шольцу, который оказался под критикой как извне, так внутри своей страны за половинчатую, неоднозначную политику по эмбарго, а также за затягивание процесса поставки оружия Украине, придется четко ответить: он за Украину и цивилизованный мир в борьбе с агрессией и злом – или так или иначе мотивирует тех, кто убивает женщин и детей. Быть посредине и умыть руки уже не удастся".

Такого рода встречи, отмечает Валерий Дымов, демонстрируют, что если до широкомасштабного российского вторжения в Украину представители Запада пытались умиротворять агрессора, то после 24 февраля, как и во время Второй мировой, всё более явно создается коалиция. Тогда – антигитлеровская, теперь – антипутинская. И, похоже, вокруг Украины создались союзнические силы, которые уже даже в какой-то мере конкурируют за возможность нам помочь выстоять в этой битве.

Стратегически Россия в этой войне уже проиграла

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов подчеркивает, что о недоговороспособности Путина в Европе уже говорят открытым текстом. На днях, к примеру, об этом заявил премьер-министр Италии.

"О подготовке россиян ко второй фазе войны тоже было известно всем. Следовательно, нет сомнений, что лидеры Запада будут обсуждать новые уровни санкций и помощи Украине", – считает эксперт.

По его словам, против России санкционным "ядерным оружием" остается энергетическое эмбарго.

"Некоторые страны ЕС уже пошли на этот шаг, некоторые готовятся к постепенному отказу от российского газа и нефти. Следовательно, стратегически Россия уже проиграла. Но главный эффект от энергетического эмбарго достигается как раз его скоростью, – подчеркивает Александр Леонов. – В России просто не могут остановить добычу газа и нефти. Эти объемы нужно перенаправлять. В противном случае месторождения нужно консервировать или даже просто закрывать".

Второй шаг в поддержке Украины в этой войне тоже частично реализуется, отмечает эксперт. А именно – ряд стран передают нам наступательные виды оружия.

"Очевидно, этот шаг нивелирует преимущество россиян в технике. Но передача современного (не советского) оружия требует времени (в том числе для обучения украинских военных)", – акцентирует Александр Леонов.

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