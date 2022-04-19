Начинается новая фаза войны в Украине: о переговорах уже можно забыть или шанс еще есть

Россия начала новый масштабный этап битвы за Донбасс, к которому давно готовилась. Об этом вечером 18 апреля заявили и президент Владимир Зеленский, и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Как могут далее развиваться события? Остается ли еще возможность для переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Во втором квартале россияне будут пытаться закончить свою самоубийственную "спецоперацию"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Мы можем выиграть, можем вынужденно отступить, можем остаться на тех же позициях. Предсказать что-либо сложно, да и вряд ли уместны такого рода прогнозы. Конечно, хочется верить, что у русских ничего не получится – и они будут отброшены, понеся большие потери".

Мирные переговоры, уверен эксперт, будут только тогда, когда или мы сумеем нанести удар по россиянам, отбросив их с временно оккупированных территорий. Или они смогут завладеть еще некой частью нашей земли. Пока какая-то из сторон не чувствует себя побежденной, имеет силы продолжать войну – та будет продолжаться.

"При этом мы видим, что президент Зеленский ужесточает риторику. Он чувствует на это запрос общества, – отмечает Алексей Голобуцкий. – После зверств оккупантов в Буче и ряде других городов Киевской области, после фактического уничтожения Мариуполя, подавляющее большинство украинцев осознали, что это война затеяна РФ с целью уничтожения нашей нации, нашего государства. И о чём тогда договариваться? По крайней мере – сейчас…".

По словам эксперта, следует учитывать, что мы знаем далеко всю информацию. И это нормально для военного времени.

"К нам идут в колоссальных объемах поставки вооружения, денежные вливания. И общеизвестной, думаю, становится лишь часть таких фактов. Кроме мужества, консолидации, понимания (в отличие от россиян) за что воюем – нам есть, что еще противопоставить врагу. Когда за тобой стоят крупнейшие экономики мира – вопрос о том, кто ресурсно проиграет, уже решен. И крах российской экономики, а за ней и всей военной машины – дело времени, – подчеркивает Алексей Голобуцкий. – Но Путин, безусловно, может ускорить этот крах, если настолько обезумел, что решит бросить всё, что только есть ради попыток покорить, уничтожить Украину. Считаю, что он не настолько всё же сумасшедший. Как и его окружение. Глава российского Центробанка – Эльвира Набиуллина – уже предупредила, что второй-третий квартал обернется для российской финансово-экономической системы огромными проблемами".

Так что, скорее всего, во втором квартале россияне будут пытаться закончить свою самоубийственную "спецоперацию", предполагает эксперт.

"Переговоры, думаю, начнутся в мае. Возможно, после сакрального для путинского режима 9 мая. К тому времени оккупанты попытаются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Чтобы хоть "продать" российскому населению хоть какой-то "успех" в "спецоперации". Ну, а если не получится (на что мы очень надеемся), то Киев и Москва будут договариваться, исходя из тех позиций, которые имеют, – прогнозирует Алексей Голобуцкий. – Однозначно можно констатировать, что идей и стратегий у Кремля после провала блицкрига – нет. Устанавливать на оккупированных территориях памятники Ленину, вывешивать красные флаги – это просто маразм".

От результатов на поле боя зависит не только прямое прекращение агрессии, но и условия РФ относительно диктата своих требований в сфере безопасности всей Европы

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко акцентирует, что битва сейчас идет не только за Донецкую и Луганскую области, но и за Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую.

"Мы верим в ВСУ, в стойкость всей Украины, – отмечает аналитик. – В активную фазу войны сложно делать какие-либо прогнозы. Исходя из последних высказываний российского президента, можно сделать вывод, что в нынешнем состоянии российское политическое руководство не готово на переговоры. В Кремле указывают, что будто бы стамбульские договоренности, которых, по сути, не существовало, сорвались. В официальном дискурсе они говорят, что у них "спецоперация" проходит по плану. Только сложно сказать, по какому, учитывая огромное количество потерь и отсутствие внятных стратегий".

Юлия Тищенко предполагает, что тактически россияне будут стараться захватить как можно больше украинских территорий. Чтобы потом говорить с позиции силы – не только об Украине, но и об ослаблении санкций (которые РФ, по словам ее руководства, несмотря на почти дефолтное состояние, якобы успешно выдерживает).

"Следовательно, – резюмирует эксперт, – от результатов на поле боя зависит не только прямое прекращение агрессии, но и требования и условия РФ относительно диктата своих требований в сфере безопасности всей Европы. И сейчас именно боевые действия определяют очертания этого содержания".

Читайте также на портале "Комментарии" — Эрдоган рассказал, из-за чего переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!