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Эрдоган рассказал, из-за чего переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение войны в Украине

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Зверства, которые весь мир увидел в Ирпене и Буче затормозили переговоры между Украиной и Россией о прекращении огня. При этом Анкара не опускает руки и надеется, что переговоры возобновятся. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Анадолу.

Эрдоган рассказал, из-за чего переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Лидер Турции заявил, что украинская и российская делегации достигли большого прогресса на переговорах при посредничестве Анкары, но после произошедшего в Киевской области переговорный процесс застопорился. Кадры военных преступлений в Буче, Ирпене, использование мирного населения Краматорска, как живого щита – все это не может способствовать нормальному процессу переговоров.

Эрдоган подчеркнул, несмотря на паузу в переговорах Турция продолжит прилагать все усилия, чтобы переговоры между Украиной и Россией продолжались. Главным итогом их должен стать мир между Москвой и Киевом.

По словам Эрдогана, лучшим результатом работы Турции станет перемирие, а затем и устойчивый мир между Россией и Украиной. 

При этом турецкий президент подчеркнул, что в войне, которая сейчас идет на территории Украины нет и не может быть победителя – проиграет обе стороны, потому что они несут огромные потери среди своих граждан. Также очень сильно страдает экономика.

Президент Турции подытожил, Анкара будет добиваться достижения "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата переговоров в Стамбуле.

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Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D
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