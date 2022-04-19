Россия пошла в наступление: в Генштабе назвали направления, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Новая фаза войны на восточном направлении Украины, о чем говорили ранее, началась. Основные усилия агрессор пытается направить на прорыв обороны украинских защитников в Луганской и Донецкой областях. Вторая цель оккупантов – установление полного контроля над Мариуполем. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.



На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет опрокидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

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