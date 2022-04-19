logo

BTC/USD

40731.77

ETH/USD

3041.98

LTC/USD

111.96

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия пошла в наступление: в Генштабе назвали направления, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пошла в наступление: в Генштабе назвали направления, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Новая фаза войны на восточном направлении Украины, о чем говорили ранее, началась. Основные усилия агрессор пытается направить на прорыв обороны украинских защитников в Луганской и Донецкой областях. Вторая цель оккупантов – установление полного контроля над Мариуполем. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Россия пошла в наступление: в Генштабе назвали направления, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова. По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет опрокидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

Читайте на портале "Комментарии" — в СНБО рассказали о самом опасном оружии, которое РФ больше не сможет изготовить.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!