ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж

Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон ставит решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг. Такое заявление сделал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Ле Мэра радио "Европа 1".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Ле Мэр высказал убеждение, что Франции понадобится несколько недель, чтобы проработать вопрос отказа от российской нефти со своими европейскими партнерами. Есть все основания говорить, что нефтяное эмбарго будет принято. Европа должна выйти на принятие политического решения.

Ранее лидер французов Эммануэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит. Макрон до последнего пытался договориться с Путиным, неоднократно звонил хозяину Кремля, уговаривая того прекратить боевые действия или хотя бы пойти на перемирие, пока будут работать дипломаты, но Путин отбросил все уговоры.

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