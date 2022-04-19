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ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж

Франция намерена убедить страны ЕС ввести нефтяное эмбарго против России

сегодня, 14:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. Президент Франции Эммануэль Макрон ставит решение этого вопроса своим приоритетом. Он полностью поддерживает этот шаг. Такое заявление сделал министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Ле Мэра радио "Европа 1".

ЕС готовится отказаться от нефти РФ – вопрос будет продвигать Париж

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Ле Мэр высказал убеждение, что Франции понадобится несколько недель, чтобы проработать вопрос отказа от российской нефти со своими европейскими партнерами. Есть все основания говорить, что нефтяное эмбарго будет принято. Европа должна выйти на принятие политического решения.

Ранее лидер французов Эммануэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит. Макрон до последнего пытался договориться с Путиным, неоднократно звонил хозяину Кремля, уговаривая того прекратить боевые действия или хотя бы пойти на перемирие, пока будут работать дипломаты, но Путин отбросил все уговоры.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Турции Эрдоган признал, что после обнародования фактов военных преступлений российской армии в Буче и Ирпене переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик. При этом президент Турции отметил, что он и дальше будет прилагать все усилия, чтобы переговорный процесс был восстановлен и поскорее наступил мир в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — начинается новая фаза войны в Украине: эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, есть ли смысл еще надеяться на переговоры между Россией и Украиной и на то, что дипломатическим путем удастся положить конец войне.



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Источник: https://twitter.com/Europe1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516302360326385667%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Feconomie%2Fentreprises%2Fenergie%2Fbruno-le-maire-juge-necessaire-un-embargo-sur-le-petrole-
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