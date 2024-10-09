Заседание в формате "Рамштайн" окончательно отложили: известна ли новая дата

Заседание группы "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новая дата определяется. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Владимир Зеленский

Информацию о переносе заседания подтверждают источники "Радио Свободы" в штаб-квартире НАТО.

Стоит отметить, о том, что заседание группы "Рамштайн" могут перенести стало известно после заявления спикера Минобороны США Сабрины Сингх. Спикер в ходе брифинга заявила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате, которое должно было состояться 12 октября на немецкой авиабазе "Рамштайн", могут перенести.

Спикер напомнила, что президент Джо Байден отложил поездку на заседание в формате "Рамштайн" из-за урагана "Милтон".

Сингх также не исключила, что, учитывая обстоятельства, заседание в формате "Рамштайн" могут объединить с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. Окончательное решение пока отсутствует.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", — сказала представитель Пентагона.

Читайте также на портале "Комментарии" — исходя из заявлений, которые делают официальный Вашингтон и Киев, именно во время заседания в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран, которые поддерживают Украину и должна решиться судьба Плана победы. Его Владимир Зеленский представил в США в ходе своего официального визита. Однако широкой общественности все его пункты до сих пор неизвестны. Какие ожидания от "Рамштайна"? Поддержат ли партнеры Украины План победы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



