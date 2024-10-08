Ожидания от Рамштайна: какие стратегические решения могут быть приняты по Украине

Исходя из заявлений, которые делают официальный Вашингтон и Киев, именно во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября на уровне лидеров стран, которые поддерживают Украину и должна решиться судьба Плана победы. Его Владимир Зеленский представил в США в ходе своего официального визита. Однако широкой общественности все его пункты до сих пор неизвестны. Какие ожидания от "Рамштайна"? Поддержат ли партнеры Украины План победы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

На Рамштайне получим предложения о стратегических перспективах по членству в НАТО

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок справедливо заметил, что относительно того, поддержат ли партнеры План победы, пока говорить рано, поскольку все пункты данного плана еще неизвестны.

Что касается ожиданий от "Рамштайна", то, по мнению эксперта, на встрече в Германии могут быть приняты решения стратегического плана.

"Я с высокой долей вероятности допускаю, что будет решение о перспективах нашего членства в Альянсе. Сейчас много речи об этом в западных СМИ. Это не случайно. Тем более рейтинговое издание "Financial Times" публикует сегодня соответствующую статью. Можно было бы отбросить эту идею на задний план или рассматривать ее как гипотетическую, но, если ее озвучил тогда еще действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, то, вероятнее всего, между странами-участницами Альянса есть такое мнение и его предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому. Конечно, стоит обратить внимание на сегодняшний комментарий Подоляка (советник главы ОП – ред.) о том, что такое предложение для Офиса неприемлемо. Но причиной его появления есть именно политические минусы, которые получает Офис, соглашаясь на этот план, потому что риторика идет о якобы торговле землей. Но действительно о торговле землей речь не идет. Это уже интерпретация такой инициативы, которая искажает вообще эту идею", – отметил эксперт.

Поэтому, скорее всего, прогнозирует Валерий Клочок, мы на "Рамштайне" получим предложения о наших стратегических перспективах по членству, гарантиях безопасности тех территорий, которые мы сейчас контролируем, что для Путина очень неприемлемо. Поскольку российский диктатор вынашивает планы даже после условной заморозки войны все-таки двигаться дальше.

"Если Украина даже частью будет в НАТО, то это просто ему (Путину – ред.) блокирует любые дальнейшие действия. В этой части план может быть принят во внимание, но еще раз подчеркиваю, что в политическом плане для команды Зеленского – это очень серьезная угроза дальнейшей перспективы участия в политике", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Речь идет не только об Украине, но скорее о европеизации НАТО

Политолог Владимир Цыбулько указал на План победы от Зеленского ни что иное, как очередной миллиард деревьев.

"Поэтому перед 25-м "Рамштайном" состоятся консультации на уровне лидеров США, Великобритании, Франции и ФРГ. Лишь потом предусмотрен разговор с Владимиром Зеленским, и речь, очевидно, идет не только об Украине, а скорее о европеизации НАТО, то есть передаче ответственности за безопасность Европы на самих европейцев, и здесь появляется и место для Украины и ее континентальная миссия безопасности", – говорит эксперт.

По его мнению, Штаты должны сосредоточиться на Тихом океане, а Атлантика передается НАТО как собственно и заложено в названии организации.

"Ибо, если подходить по принципу соответствия стандартам НАТО, то Украина во времена Зеленского только отдалилась от этих политических стандартов, но военное сотрудничество наоборот интенсифицировалось, что означает необходимость применения для Украины несколько иного формата членства в организации коллективной безопасности", – отметил Владимир Цыбулько.

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