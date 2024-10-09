Что пошло не так: решающий "Рамштайн" по Украине могут отсрочить

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате, которое должно было состояться 12 октября на немецкой авиабазе "Рамштайн", могут перенести. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделала спикер Минобороны США Сабрина Сингх.

Контактная группа по вопросам обороны Украины Рамштайн

Спикер напомнила, что президент Джо Байден отложил поездку на заседание в формате "Рамштайн" из-за урагана "Милтон".

Сингх также не исключила, что, учитывая обстоятельства, заседание в формате "Рамштайн" могут перенести и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. Окончательное решение пока отсутствует.

"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше", — сказала представитель Пентагона.

Стоит отметить, что помимо Джо Байдена также свой визит в Германию отменил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — исходя из заявлений, которые делают официальный Вашингтон и Киев, именно во время заседания в формате "Рамштайн" 12 октября на уровне лидеров стран, которые поддерживают Украину и должна решиться судьба Плана победы. Его Владимир Зеленский представил в США в ходе своего официального визита. Однако широкой общественности все его пункты до сих пор неизвестны. Какие ожидания от "Рамштайна"? Поддержат ли партнеры Украины План победы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – согласно информации, обнародованной немецким изданием Bild, представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита Байдена в ФРГ.

"Мы очень сожалеем об отмене, но, конечно, понимаем ситуацию во Флориде. Белый дом нас заранее проинформировал", – отметил Гебештрайт.



