Запрос на арест Нетаньяху и глав ХАМАС: о чем говорит ситуация, что вызывает опасения

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан призвал выдать ордер для лидеров Израиля и ХАМАС, которые обвиняет в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Со стороны Израиля последовала жесткая реакция по этому поводу. Не поддержали планы Хана и в США. Эксперты проанализировали данную ситуацию специально для портала "Комментарии".

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Полный провал выстроенной системы привлечения военных преступников к ответственности

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"На мой взгляд, мы видим очередное подтверждение того, что международное право, в целом международные отношения и мировая безопасность требуют кардинального пересмотра. В том числе с точки зрения участиях в каких-либо международных организациях".

Эксперт акцентирует, что для каждого государства вопрос его нацбезопаности – самый важный. И восприятие этой безопасности, способов ее защиты далеко не всегда совпадают с мнением извне.

"Я считаю, что Израиль, как и Украина, имеет право на самооборону, на любой ответ на агрессию, на защиту своей территориальной целостности, своих граждан. И пытаться принудить страну, которая пострадала (продолжает страдать) от агрессии, придерживаться каких-то норм и правил на сегодня абсолютно неоправданно", – подчеркивает Ростислав Кравец.

По его словам, в первую очередь, к ответственности следует привлекать те страны и организации, которые виноваты в нарушении мира и спокойствия, в нарушении территориальной целостности, в неспровоцированным нападении, убийствах граждан других стран.

"Всё следует решать дипломатическим путем, – уверен адвокат. – Но, если страна уже пострадала от агрессии, она должна иметь абсолютный иммунитет от любых преследований с точки зрения международного законодательства. Потому объективно все "забросы" со стороны прокурора МУС свидетельствуют о полном провале выстроенной системы привлечения военных преступников к ответственности".

Цинично сравнивать Израиль и ХАМАС

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко признался, что сложно объяснить мотивы, по которым Карим Хан направил запрос на получение ордена на арест лидеров Израиля.

"По ХАМАСу – вопросов нет. А по Израилю – имеются. И тут я совершенно не согласен с позицией МУС, – отмечает эксперт. – Либо Карим Хан проявил себя как сторонник модного ныне пацифизма в стиле "для того, чтоб прекратить войну, нужно просто прекратить стрелять" — не зависимо от того, кто начал войну, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Либо таким образом продемонстрировал солидарность с единоверцами (хоть Карим Хан родился в Великобритании, получил там соответствующие воспитание и образование)".

Павел Жовниренко считает циничным сравнивать Израиль и ХАМАС.

"Нельзя уравнивать преступника и его жертву, – поясняет он. – Нельзя судить жертву за ее реакцию, не принимая во внимание преступление, совершенное против нее, вызвавшее данную реакцию. Надеюсь, ордер на премьера и министра обороны Израиля не будет выдан. Хоть в нынешнем мире всё возможно".

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