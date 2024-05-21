МУС хочет арестовать Нетаньяху: Байдену пришлось вмешаться

Президент США Джо Байден жестко отреагировал на то, что Международный уголовный суд хочет арестовать израильского премьера Беньямина Нетаньяху. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Байден и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

Джо Байден уже заявил, что официальный Вашингтон не считает происходящее в Газе геноцидом. Глава Белого дома подчеркнул, что поддержка безопасности Израиля властями США "железная".

"...Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать Синвара (лидер исламистского палестинского движения ХАМАС Яхью Синвар, — Ред.) и остальных мясников ХАМАСа. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", — сказал Джо Байден.

Переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик в попытках освободить больных, пожилых и раненых заложников, которых до сих пор удерживают боевики, но Байден пообещал не оставлять попыток добиться их освобождения.

Байден также призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа, о чем он повторил в своей вступительной речи в колледже Морхаус в воскресенье.

Джо Байден отверг заявление прокурора Международного уголовного суда о том, что он запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и начальника его штаба обороны в связи с военными преступлениями.

В последние месяцы Байден столкнулся с растущим политическим давлением со стороны собственной партии из-за его отношения к конфликту в Секторе Газа, поскольку, по данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших палестинцев превысило 35 000 человек, а израильская осада создала ужасные гуманитарные условия на этой территории.

Отметим, 20 мая стало известно, что прокурор МУС требует выдать ордера на арест Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и главарей ХАМАС. Израильских чиновников, в частности, обвинили в использовании голода как метода ведения войны.

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