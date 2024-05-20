Прокурор МУС требует ордера на арест премьер-министра Израиля и лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и лидеров ХАМАС. Запрос прокурора должен быть одобрен судьями МУС.



Беньямин Нетаньяху и Иоав Галант. Фото из открытых источников

Прокурор МУС Карим Хан заявил, что он подает ордера на арест лидеров ХАМАСа, в частности, Яхьи Синвара, Мухаммеда Дейфа и Исмаила Ханийе.

"По мнению моего Офиса, эти лица планировали и подстрекали к совершению преступлений 7 октября 2023 года и своими собственными действиями… признали свою ответственность за эти преступления", — сказал Карим Хан.

Кроме лидеров ХАМАС прокурор МУС также сказал, что будет требовать ордера на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта.

По словам Хана, израильские лидеры несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, включая использование голода как оружия войны и "преднамеренные нападения на гражданское население".

Хотя запрос Карима Хана должен быть одобрен судьями Международного уголовного суда, это сообщение станет ударом по правительству Нетаньяху и, вероятно, усилит международную критику стратегии Израиля в его многомесячной военной борьбе против ХАМАС. На заявление прокурора МУС Карима Хана не отреагировали представители правительства Израиля, а также не было ответа от ХАМАС.

Израиль не является членом МКС и не признает его юрисдикцию в Израиле или в Газе. Но если ордера будут выданы, эти лица могут быть арестованы, если они поедут в одну из 124 стран-членов суда, среди которых большинство европейских стран, однако не США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новость о выдаче ордера на арест руководителей Израиля не стала неожиданностью, ведь еще в апреле в СМИ попала информация о возможности применения таких действий.