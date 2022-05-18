Запад уже раз ошибся: почему во второй раз мир не позволит Путину избежать ответственности

Президент Украины записал обращения по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что потомки той советской тирании не только во второй раз пытаются лишить крымских татар их дома (с 2014 года), но и "хотят отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа, у всех, кто живет на нашей земле". Какие выводы должен сделать (и делает) тот же Западный мир, допустивший превращение России в то, чем она стала при Путине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Каждый раз, выбирая соответствующую форму обращения, следует напоминать нашим западным партнерам, что во многом именно они вырастили дубликат Сталина

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко уверен:

"Каждая годовщина депортации, особенно сейчас, на фоне широком войны РФ против Украины, напоминает всему миру, что корни того поведения, которое сегодня демонстрирует российское руководство – стоит искать в истории. Мировой и российской. И что Путин тут, по сути, просто правопреемник Гитлера и Сталина".

По словам Андрея Сенченко, каждый раз, выбирая соответствующую форму обращения, следует напоминать нашим западным партнерам (некоторые из которых пытались договориться с Кремлем за счет Украины), что во многом именно они вырастили дубликат Сталина, депортировавшего в свое время крымских татар. А его нынешний дубликат – Путин – депортирует и уничтожает украинцев, фактически устроив геноцид украинского народа.

"Особенно это следует доносить до тех персонажей, которые говорят, что не должно быть унижения РФ, что надо как-то дать Путину сохранить лицо, учитывать амбиции этой недоимперии. А на самом деле следует думать о том, останется ли эта российская зараза на земле или нет. Потому что, если она останется – эпидемии войны будут возникать снова и снова. Что до возврата Крыма в Украину – я как крымчанин абсолютно уверен в том, что это состоится очень скоро", – резюмирует Андрей Сенченко.

Полгода-год – мы станем свидетелями неимоверных изменений в глобальном мире. Россия будет испытывать на себе колоссальное давление

"Наконец-то, коллективный Запад лишился иллюзий и внутреннего страха в отношении России и кремлевской ядерной "елды". Думаю, в обозримом будущем – полгода-год – мы станем свидетелями неимоверных изменений в глобальном мире. Россия будет испытывать на себе колоссальное давление", – говорит бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

По его мнению, ранее Запад был довольно сдержан в своих действиях, фактически боясь реакции Кремля. Но благодаря той неимоверной цене, которую платит сейчас Украина, пелена страха у представителей Европы и не только – растаяла.

"Еще полгода назад взаимоотношения Россия-Запад можно было ассоциировать с известной сценкой из "Магули", кода удав Каа (в нашем случае – РФ) гипнотизировал и повергал в ужас бандерлогов. Сейчас "гипноз" развеян, страх пропал, – уверен Георгий Тука. – Яркий пример реакции Запада на ультиматумы Кремля – сегодняшние официальное оформление Швецией и Финляндией заявки на вступление в НАТО. Несмотря на путинское топанье ножками, брызганье слюнками, стуканье по воздуху сжатыми кулачками, угрозы ядерными кнопками – плевали уже цивилизованные страны на этого недочеловека. И на это недогосударство".

Георгий Тука уверен, что всё это в итоге приведет к невероятным изменениям в мировой архитектуре.

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