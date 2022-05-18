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Запад уже раз ошибся: почему во второй раз мир не позволит Путину избежать ответственности

Сталинский режим устроил геноцид крымскотатарского народа, теперь его последователь Путин решил устроить геноцид уже всего украинского народа

сегодня, 15:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины записал обращения по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что потомки той советской тирании не только во второй раз пытаются лишить крымских татар их дома (с 2014 года), но и "хотят отобрать дом уже у всего многомиллионного украинского народа, у всех, кто живет на нашей земле". Какие выводы должен сделать (и делает) тот же Западный мир, допустивший превращение России в то, чем она стала при Путине? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Запад уже раз ошибся: почему во второй раз мир не позволит Путину избежать ответственности

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Каждый раз, выбирая соответствующую форму обращения, следует напоминать нашим западным партнерам, что во многом именно они вырастили дубликат Сталина

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко уверен:

"Каждая годовщина депортации, особенно сейчас, на фоне широком войны РФ против Украины, напоминает всему миру, что корни того поведения, которое сегодня демонстрирует российское руководство – стоит искать в истории. Мировой и российской. И что Путин тут, по сути, просто правопреемник Гитлера и Сталина".

По словам Андрея Сенченко, каждый раз, выбирая соответствующую форму обращения, следует напоминать нашим западным партнерам (некоторые из которых пытались договориться с Кремлем за счет Украины), что во многом именно они вырастили дубликат Сталина, депортировавшего в свое время крымских татар. А его нынешний дубликат – Путин – депортирует и уничтожает украинцев, фактически устроив геноцид украинского народа.

"Особенно это следует доносить до тех персонажей, которые говорят, что не должно быть унижения РФ, что надо как-то дать Путину сохранить лицо, учитывать амбиции этой недоимперии. А на самом деле следует думать о том, останется ли эта российская зараза на земле или нет. Потому что, если она останется – эпидемии войны будут возникать снова и снова. Что до возврата Крыма в Украину – я как крымчанин абсолютно уверен в том, что это состоится очень скоро", – резюмирует Андрей Сенченко.

Полгода-год – мы станем свидетелями неимоверных изменений в глобальном мире. Россия будет испытывать на себе колоссальное давление

"Наконец-то, коллективный Запад лишился иллюзий и внутреннего страха в отношении России и кремлевской ядерной "елды". Думаю, в обозримом будущем – полгода-год – мы станем свидетелями неимоверных изменений в глобальном мире. Россия будет испытывать на себе колоссальное давление", – говорит бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

По его мнению, ранее Запад был довольно сдержан в своих действиях, фактически боясь реакции Кремля. Но благодаря той неимоверной цене, которую платит сейчас Украина, пелена страха у представителей Европы и не только – растаяла.

"Еще полгода назад взаимоотношения Россия-Запад можно было ассоциировать с известной сценкой из "Магули", кода удав Каа (в нашем случае – РФ) гипнотизировал и повергал в ужас бандерлогов. Сейчас "гипноз" развеян, страх пропал, – уверен Георгий Тука. – Яркий пример реакции Запада на ультиматумы Кремля – сегодняшние официальное оформление Швецией и Финляндией заявки на вступление в НАТО. Несмотря на путинское топанье ножками, брызганье слюнками, стуканье по воздуху сжатыми кулачками, угрозы ядерными кнопками – плевали уже цивилизованные страны на этого недочеловека. И на это недогосударство".

Георгий Тука уверен, что всё это в итоге приведет к невероятным изменениям в мировой архитектуре.

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Источник: https://comments.ua/
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