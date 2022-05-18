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Днепр: рашисты выпустили две ракеты, одну сбила ПВО - обломки полетели на людей

В Днепре сработала противовоздушная оборона – она сбила одну из двух ракет

сегодня, 08:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты продолжают вести ракетный обстрел украинской территории. Так враг нанес удары по Днепропетровщине. Всего было запущено 2 ракеты. Одну удалось сбить средствами ПВО. Вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Он полностью разрушен. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Днепр: рашисты выпустили две ракеты, одну сбила ПВО - обломки полетели на людей

Ракета. ФОТО: из открытых источников

О том, что успешно сработала ПВО в Днепропетровской области подтвердили и в Воздушном командовании "Восток". Там еще раз обратились ко всем гражданам не публиковать фото и видео с мест, где может находиться ПВО, а также не публиковать последствия попаданий.

Валентин Резниченко рассказал, что одной российской ракете не удалось долететь к своей цели. Она была сбита, вот только обломки упали на частный дом. В итоге повреждения получили два частных дома, также ранена была одна женщина. Вторую ракеты сбить не удалось. Она попала в объект транспортной инфраструктуры.                                                                                                                                  

Читайте также на портале "Комментарии" — американские военные аналитики объяснили, почему верить в обменном военных "Азова" России нельзя. Скорее всего, в России могли согласиться на обмен заблокированных на "Азовстали" военных для того, чтобы провернуть очередную интригу. Вероятнее всего это нужно российскому руководству для того, чтобы объявить о полном взятии Мариуполя или же для того, что ы на самом последнем этапе отказаться от переговоров по обмену, признав бойцов "Азова" преступниками, которых невозможно обменять.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/966
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