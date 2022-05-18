Днепр: рашисты выпустили две ракеты, одну сбила ПВО - обломки полетели на людей

Российские оккупанты продолжают вести ракетный обстрел украинской территории. Так враг нанес удары по Днепропетровщине. Всего было запущено 2 ракеты. Одну удалось сбить средствами ПВО. Вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Он полностью разрушен. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

О том, что успешно сработала ПВО в Днепропетровской области подтвердили и в Воздушном командовании "Восток". Там еще раз обратились ко всем гражданам не публиковать фото и видео с мест, где может находиться ПВО, а также не публиковать последствия попаданий.

Валентин Резниченко рассказал, что одной российской ракете не удалось долететь к своей цели. Она была сбита, вот только обломки упали на частный дом. В итоге повреждения получили два частных дома, также ранена была одна женщина. Вторую ракеты сбить не удалось. Она попала в объект транспортной инфраструктуры.

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