В США объяснили хитрость Москвы с эвакуацией украинских защитников Мариуполя

В Кремле тянули до последнего, но в итоге приняли решение согласиться на эвакуацию заблокированных на "Азовстали" бойцов ВСУ, но не из-за проснувшихся гуманитарных побуждений. Москва решила дать добро на эвакуацию лишь для того, чтобы побыстрее заявить о полном контроле российскими войсками осажденного города. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучили в американском Институте изучения войны (ISW).

Эвакуация из Азовстали. Фото: из открытых источников

Военные аналитики США также допускают, что такое решение Москвы может быть продиктовано тем, чтобы сбить информационную волну о недавних неудачах российской армии на фронте, в частности, с форсированием реки Северский Донец, где у россиян очень большие потери, как в живой силе, так и в военной технике.

При этом в Институте изучения войны допускают, что в последний момент, как бы это цинично не выглядело, но враг может отказаться от обмена военных "Азова". Возможно, именно с этим может быть связано то, что ряд депутатов Госдумы РФ в последнее время активизировался с вопросом о признании пленных лиц, которые подозреваются в "нацизме", такими, которые не подлежат обмену. Также в России заговорили о том, чтобы на законодательном уровне признать "Азов" террористической организацией. Не зря глава Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил о невозможности обмена пленных "Азова". Последнее слово теперь за Кремлем – либо принять позицию российских парламентариев и саботировать обмен, либо проигнорировать ее.

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