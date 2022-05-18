Враг меняет тактику: в Генштабе рассказали, где оккупанты пытаются теперь наступать

Для России по-прежнему приоритет номер один – это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому враг существенно активизировался практически по всем направлениям на Донбассе, а для того, чтобы сковывать действия ВСУ обстреливает позиции украинских защитников практически по всем другим направлениям. В частности, россияне активизировались в приграничных с Украиной Брянской и Курской областях, начав обгоревшими приграничья Черниговской и Сумской областей. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В сводке отмечается, что основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение. Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины противник продолжает удержание в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил российской федерации. В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории российской федерации вооружения и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера. На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

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