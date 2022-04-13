Задержание Медведчука: что за этим стоит – почему лидер ОПЗЖ теперь не интересен РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию кума российского президента Владимира Путина, пока что народного депутата, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Президент Владимир Зеленский уже предложил обменять Медведчука на украинских пленников. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает подобное задержание в ракурсе российско-украинской войны, а также, насколько реально обменять Медведчука на наших пленных.

Виктор Медведчук. Фото: СБУ

Намного безопаснее для Медведчука сразу оказаться в руках украинских спецслужб – и добровольно сдать своих подельников

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Задержание Медведчука – это один из немногих шансов сохранить ему жизнь и получить необходимые сведения о всей сети коллаборантов в Украине. Как главный куратор подготовки российского вторжения в Украину, Медведчук может рассказать, как разные топ-политики работали на раскол общества и вместе с ним готовили почву для российского вторжения".

По мнению эксперта, если бы Медведчуку удалось бежать из нашей страны – его ждал бы неблагоприятный исход в любой точке мира.

"С высокой долей вероятности, в России или в других странах его бы убили сами российские спецслужбы, у которых большой опыт в этом деле. При более позитивном исходе, Медведчук бы оказался в руках американских спецслужб, с последующей экстрадицией в Украину. В свете этих событий, намного безопаснее для Медведчука сразу оказаться в руках украинских спецслужб – и добровольно сдать своих подельников, оценивая личный вклад каждого в подготовку российского вторжения", – поясняет Сергей Быков.

Он считает, что если Медведчука действительно обменяют на украинских военных и передадут России, то там его ждёт незавидная участь.

"По всей практике работы российских спецслужб, очевидно, что именно россияне несут намного большую угрозу Медведчуку, чем тёплая украинская тюрьма", – констатирует глава ИНПОЛИТ.

Шансы на обмен Медведчука можно оценить, как 50 на 50

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко уверен, что в нынешних условиях такое задержание действительно можно называть спецоперацией, в отличие от того, что называет "спецоперацией" Путин, пошедший войной на Украину.

"Что касается самого задержания – это, безусловно, позитивный фактор. Чтоб другим неповадно было. Вопрос в том, захочет ли сам Медведчук, чтобы его меняли? Ведь он предатель не только в Украине, но и для РФ. В стране-агрессоре он рассматривается как человек, который неэффективно использовал (проще говоря – тырил) деньги РФ, уверяя, что "всё хорошо, прекрасная маркиза". Что российские войска тут будут встречать с цветами", – отмечает Виктор Бобыренко.

Неправильная информация, акцентирует он, сформировала у Путина неправильное представление о том, что на самом деле происходит в Украине. В итоге Путин сделал самую большую стратегическую ошибку своей жизни – начал открытую войну с Украиной.

"Так что Медведчука в РФ точно не ждут с братскими объятиями. Потому что, выражаясь криминальным сленгом, преступная российская "бригада", поставила его "смотрящим" за Украиной, а он "из общака" деньги потянул. Ему в РФ не дадут доживать спокойно. Так что он – человек без Родины", – подчеркивает Виктор Бобыренко.

Шансы на обмен Медведчука аналитик оценивает, как 50 на 50. При этом акцентирует, что, если того россияне и будут забирать, менять – точно не чтобы обнимать, а чтобы наказать. И, скорее всего, обмен, если он состоится, будет в составе группы.

"Из негатива – что на этой теме политики пытаются пиариться. Так, в заявлении СБУ отмечается, что Медведчук задержан "по поручению президента". И это в определенной степени выбешивает. Что, на задержание каждого предателя нам нужно отдельное поручение президента? Не думаю, – отмечает Виктор Бобыренко. – Неприятно и то, что глава СБУ Баканов, которого практически не было слышно до этого с начала войны, вышел в свет именно с этой новостью. Хоть, как по мне, были и есть у СБУ куда более яркие операции".

Медведчук сегодня больше нужен в Украине, чем в РФ

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что Медведчук, сбежавший из-под надзора прокуратуры в военное время (особый период), как фигура для размена малоинтересен России.

"Он не расскажет правды ни тут, ни там, почему повёл себя таким образом в Украине, где российские средства на продвижение "русского мира" и так далее. Можно только догадываться, что ему известно о процессах и проектах по раскачиванию власти. Например, о так называемом "налоговом майдане", или протестах касательно возврата денег вкладчиков ликвидированных банков. В то же время, не стоит забывать, что Медведчук – это и медийная составляющая оппозиции, которую просто отключили от телезрителя. И тут тоже есть вопросы о слиянии телеканалов и их идеологии. В демократическом обществе оппозиционная пресса должна быть. Но она точно не должна работать на расшатывание государственности, на пропаганду другой страны, – подчеркивает эксперт. – При этом и сама власть не имеет права ни на исключительность, ни на авторитарность (Кучма, Янукович, Порошенко). Это приводит к катаклизмам, которыми пользуются противники Украины".

По мнению Александра Вербицкого, роль, место и функции Медведчука была определены не столько им, сколько ситуацией и заказчиками.

"Исходя из этого, становится понятным и его побег – стал не нужен, опасным свидетелем для сторон. При этом обмен Медведчука вряд ли возможен, – считает эксперт. – Он сегодня больше нужен в Украине, чем в РФ. И кстати, так, на мой взгляд, безопаснее для него самого".

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