СБУ задержала Виктора Медведчука: подробности

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук задержан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram-страницу главы государства. Виктор Медведчук (фото из открытых источников) Президент сообщил, что операцию провела СБУ. Также он опубликовал фотографии пророссийского политика в наручниках. Больше деталей президент Зеленский пообещал сообщить позже.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали впоследствии", — сообщил президент Украины. Известно, что политик, подозреваемый в госизмене, исчез из своего дома в Киеве во время боевых действий в Украине, где он находился под домашним арестом. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Оксана Марченко покинула Украину . Известная тележурналистка Оксана Марченко, являющаяся женой народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Виктора Медведчука, поспешно покинула украинскую территорию. Об этом сообщает "Обозреватель". Издание разместило видеоролик, что это подтверждает. В информации отмечается, что Оксана Марченко направилась в соседнюю Белоруссию на автомобиле. Это произошло около 19:00 вчера вечером, 18 февраля. Тележурналистка и супруга Виктора Медведчука осуществили пересечение государственной границы нашей страны, воспользовавшись пропускным пунктом на территории Черниговского региона рядом с Беларусью. Сопровождали ее несколько мужчин, по-видимому, личная охрана. Две легковые иномарки перед въездом на белорусскую территорию тщательно осмотрели пограничники. По информации СМИ, супруга Медведчука уехала в Беларусь.

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