logo

BTC/USD

39576.63

ETH/USD

2989.40

LTC/USD

103.36

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СБУ задержала Виктора Медведчука: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ задержала Виктора Медведчука: подробности

О задержании Медведчука сообщил Владимир Зеленский

сегодня, 21:48 comments1626
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук задержан. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram-страницу главы государства.

СБУ задержала Виктора Медведчука: подробности

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Президент сообщил, что операцию провела СБУ. Также он опубликовал фотографии пророссийского политика в наручниках. Больше деталей президент Зеленский пообещал сообщить позже.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали впоследствии", — сообщил президент Украины.

Известно, что политик, подозреваемый в госизмене, исчез из своего дома в Киеве во время боевых действий в Украине, где он находился под домашним арестом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Оксана Марченко покинула Украину . Известная тележурналистка Оксана Марченко, являющаяся женой народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Виктора Медведчука, поспешно покинула украинскую территорию. Об этом сообщает "Обозреватель". Издание разместило видеоролик, что это подтверждает. В информации отмечается, что Оксана Марченко направилась в соседнюю Белоруссию на автомобиле. Это произошло около 19:00 вчера вечером, 18 февраля. Тележурналистка и супруга Виктора Медведчука осуществили пересечение государственной границы нашей страны, воспользовавшись пропускным пунктом на территории Черниговского региона рядом с Беларусью. Сопровождали ее несколько мужчин, по-видимому, личная охрана. Две легковые иномарки перед въездом на белорусскую территорию тщательно осмотрели пограничники. По информации СМИ, супруга Медведчука уехала в Беларусь.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CcQqp2IoqbQ/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!