Новые заявления Путина и Лукашенко: о чем они говорят – почему есть риск нового витка агрессии

Воюющие против Украины (официально и неофициально) президенты России и Республики Беларусь (РБ) Владимир Путин и Александр Лукашенко по случаю Дня космонавтики, 12 апреля, встретились в Амурской области на космодроме Восточный. Одной из главных тем стала война в Украине. Какие выводы можно сделать после прозвучавших заявлений? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Главной задачей для Путина и Лукашенко, является демонстрация уверенности в собственных силах

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан отмечает, что в практике международных отношений, встреча первых лиц – это всегда знаковое событие. Такие встречи, как правило осуществляются с целью подписания важных документов или для того чтоб продемонстрировать официальную позицию. А ещё первые лица встречаются, когда нужно обсудить вопросы, которые нельзя доверить даже закрытым линиям спецсвязи.

"Нынешняя же встреча двух главных мерзавцев современного мира, по всей видимости, имела, прежде всего, демонстрационный характер – показать противнику и своим собственным народам, нерушимость союзнического единства России и Беларуси. Россияне, окружённые со всех сторон сильными противниками, настроены на войну до победного конца (81% по данным ВЦИОМ и Левада-Центр). И им важно знать, что у них есть надежные союзники. Белорусы, наоборот, в своём большинстве против войны (93%) и всячески настроены на ее окончание. Демонстративные лобзания Лукашенко и Путина имеют целью продемонстрировать белорусам безальтернативность российского вектора", – поясняет эксперт.

По его словам, главной задачей для Путина и Лукашенко, является демонстрация уверенности в собственных силах. Всё, что их сегодня спасает от скамьи подсудимых в Гааге – это их рейтинги и поддержка своих силовиков. Уход в отставку или на пенсию для них равносильны смерти, акцентирует Александр Курбан.

"Также важной причиной встречи, ради которой Путин вылез из ядерного бункера, является необходимость укрепить моральные силы своего главного и, по сути, единственного союзника – Лукашенко. Белорусского диктатора "колбасит" – и очень сильно. Он понимает, что падая на дно, Путин тянет и его за собой. Лукашенко все ещё надеется на то, что в момент краха рашистской империи, сможет соскочить с поезда, прикинувшись жертвой. Поэтому он так и не дал добро на использование белорусской армии в боях за Киев", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что сегодня союз Путина и Лукашенко, чем-то напоминает союз Гитлера и Муссолини во время Второй мировой.

"Оба диктатора понимают, что балансируют на краю пропасти. И оба пытаются использовать своего партнера, чтоб избежать собственной гибели или как-то ее отсрочить. Однако шансов нет у обоих. Если им повезёт выжить в той игре, которую они затеяли, остаток жизни они проведут в Гааге", – резюмирует Александр Курбан.

У белорусского режима, который находиться на содержании Кремля, также очень скоро возникнут большие проблемы

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос поясняет:

"В результаты фактического участия РБ в войне против Украины на стороне РФ, российский и белорусский режимы в нормальном мире уже практически воспринимаются как одно целое. И как бы ни бахвалились Путин и Лукашенко, дела у них идут все хуже и хуже. Из-за санкционного давления ожидается существенное сокращение росбюджета. К примеру, "Россия готова продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне", что означает, что они никому в цивилизованном мире уже не нужны".

По словам эксперта, боясь санкций и удара по имиджу, из РФ буквально бегут все ведущие мировые компании.

"Так, на днях финская корпорация Nokia объявила об окончательном уходе с российского рынка на фоне войны с Украиной. Очевидно, не надо пояснять, что у белорусского режима, который находиться на содержании Кремля, также очень скоро возникнут большие проблемы. Вероятно, спрыгнуть с этой разваливающейся совместной телеги Лукашенко сможет только в пропасть. Впрочем, наверное, есть и шанс упасть туда вместе со своим патроном", – прогнозирует Олег Белоколос.

От Путина и Лукашенко прозвучали месседжи о новых "учениях" России и Беларуси, а это может означать подготовку к новой волне агрессии

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий уверен, что Лукашенко явно помогает Путину в его преступлениях и подыгрывает России.

"Чего стоит заявление Лукашенко о том, что зверства в Буче якобы инсценировала Великобритания! Но действительную цену его позиции, в частности, возможность участия армии Беларуси в сухопутном вторжении в Украину, мы можем узнать не из слов, потому что слова для таких как Путин и Лукашенко — это лишь маскировка, – подчеркивает эксперт. – С одной стороны, в Беларуси сейчас существенно меньше российских войск, чем в феврале, и это снижает возможность атаки. А с другой — зачем Путину было тащить Лукашенко на другой конец материка?".

Кроме того, обращает внимание Александр Палий, мы услышали от Путина и Лукашенко месседжи о новых "учениях" России и Беларуси. А это вполне может означать подготовку к новой волне агрессии.

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