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В Минобороны Британии опровергли заявление Кремля, что "спецоперация" в Украине идет по плану

В британском ведомстве напомнили Москве о потерях и отступлении из-под Киева

сегодня, 07:55 comments1744
Автор:

Кравцев Сергей
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О том, что так называемая "спецоперация" России в Украине "идет по плану" заявил, как президент России Владимир Путин, так глава МИД России Сергей Лавров. Они заявили, что по итогу операции цели Кремля должны бить достигнуты. В Минобороны Великобритании решили отреагировать на такие заявления РФ, отметив, что они не соответствуют действительности. Ведь, если бы планы Кремля не были провальными, то не было бы и отступления от Киева, как и огромных потерь российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter Минобороны Британии. 

В Минобороны Британии опровергли заявление Кремля, что "спецоперация" в Украине идет по плану

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

"Кремль заявляет, что война в Украине идет по плану. Но это не так", — отмечается в сообщении.

В подтверждение своих слов в ведомстве напомнили о статистике российского вторжения в Украину, когда ВСУ ликвидировали минимум 6 российских генералов. Кроме того, российские солдаты перестали подчиняться военному командованию. Также российская армия потеряла в войне против Украины почти 2 тысячи военной техники. Российская армия была вынуждена отступать с нескольких областей и перестала блокировать Киев. Еще одним подтверждением провального действия российской армии есть то, что военные РФ сбили свой же самолет.

В британском Минобороны также решили потроллить Россию, отметив, что очень странным вывялит план Кремля по оккупации Украины, если вообще о каком-то плане можно говорить.

Читайте также на портале "Комментарии" — разведка Британии сообщила, когда начнется массированное наступление России на Донбассе. Россия уже практически закончила перебросу войск на Донецкое и Луганское направление.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513849586602885126
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Обсуждения

Микола

сегодня, 07:26

как говаривали в старой армии - война план покажет!

Микола

сегодня, 07:20

Иван, эт точно!

Иван

сегодня, 07:07

А чё, если каждый день менять план в зависимости от "успехов" на фронте, то война всегда будет по плану ))))) "Спецоперация" тудей )))))

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