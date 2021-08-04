Задержание Чауса: кому показания экс-судьи могут нанести сильнейший удар

Детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, в больнице "Феофания". При этом до заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), намеченного на 4 августа, Чаус будет находиться под охраной Службы безопасности Украины.

Николай Чаус - фото из открытых источников

Что мог Чаус уже рассказать и о ком? Насколько его показания будут весомы? Как далее может развиваться дело экс-судьи? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Самый большой удар дело Чауса нанесет именно по Порошенко и его окружению

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко думает, что СБУ добровольно дала возможность НАБУ задержать Чауса, предварительно получив от него необходимую информацию.

"СБУ интересует эпизод его похищения, в первую очередь в 2016 году. Вот эту информацию он им и дал. Это, скорее всего, касается Порошенко и его ближайшего окружения. Также СБУ интересует потенциальное участие Чауса в политических заказах в период его судейства, например, в деле Корбана, где также фигурирует окружение пятого президента, – отмечает Игорь Петренко. – НАБУ же интересует факт получения Чаусом взятки в 2016 году (история с трехлитровыми банками, полными денег). Но думаю, что для Чауса это дело уже не страшно – отсутствие наказания по нему, предположительно, является частью соглашения с Чаусом за его показания по другим эпизодам".

По мнению эксперта, Чаус не только даёт словесную информацию, но и имеет что-то ещё, например, какие-то документы.

"Хотя сами по себе его показания будут весомы и так, ведь он сдаст многих других людей, с которыми начнут работать правоохранители, пойдут обыски, допросы и так далее, – прогнозирует представитель МЦПИ. – Учитывая ту истерику, которая началась в порошенковских СМИ, у экс-президента реально боятся показаний Чауса. Значит, будет интересно. Уверен, что самый большой удар дело Чауса нанесет именно по Порошенко и его окружению".

Чаус может назвать фамилии людей, которые так или иначе влияли при его судебной каденции на судебную систему

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает большим плюсом тот факт, что Чаус всё еще жив и, надо полагать, здоров. Он также считает, что экс-судья – ценной информации, раз за ним в соревновательном режиме охотился ряд спецслужб.

"Задержание Чауса — это в миниатюре почерк работы израильских спецслужб, которые считаются самыми сильными в мире, – отмечает эксперт. – Предполагаю, что Чаус может назвать фамилии людей (вплоть до самых высоких чинов того времени), которые так или иначе влияли при его судебной каденции на судебную систему. Возможно, у него есть некие конкретные доказательства или он знает, где они хранятся — в виде видеозаписей, аудиозаписей. Если Чаус даст ценную информацию (а у меня есть обоснованные предположения, что так и будет — или уже произошло), то это могут быть новые уголовные дела. Или укрепление существующих уголовных дел касательно наивысшего бывшего руководства Украины. А возможно и не только Украины".

Иван Либерман не исключает, что большая часть такой информации будет засекречена. И станет рассматриваться в разных судах под грифом "секретно", в закрытом режиме.

"Сам Чаус может понести серьезную уголовную ответственность, – считает доктор права. – Но, возможно, он сторгуется со следствием: "я вам информацию — а вы мне свободу". Вот только будет ли он жив после того, как даст показания против высоких политиков или их представителей – вопрос".

Ранее портал "Комментарии" писал, кому дело экс-судьи Чауса может нанести наибольший ущерб

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