Страсти по Чаусу: кому дело экс-судьи может нанести наибольший ущерб

Высший антикоррупционный суд (ВАС) изберет меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу 4 августа. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, как может дальше развиваться это дело, вбившее клин между СБУ и НАБУ, а также, кому оно способно нанести наибольший ущерб и почему.

Николай Чаус - фото из открытых источников

Ситуация с Чаусом однозначно работает на ухудшение имиджа Украины

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов считает, что дело Чауса уже нанесло ущерб взаимоотношениям Украины и Молдовы.

"Президент Молдовы Майя Санду уверяла, что восстановление стратегического партнерства с Украиной, в том числе в противостоянии с российской агрессией, является ее стратегической задачей. Первый визит она совершила в Украину, общалась с Зеленским. А после похищения Чауса, по информации инсайдеров, они даже по телефону не могут поговорить, – отмечает эксперт. – Недавно они вновь смогли увидеться очно, во время подписания Батумской декларации (Украина, Молдова, Грузия) о европейских и евроатлантических устремлениях. Вот только практически тогда же правоохранительные органы Молдовы назвали фамилии людей, которые похищали Чауса на территории суверенного государства. И почти все они причастны к силовым структурам Украины, являются официальными лицами. А похищение человека на территории суверенного государства – это международное преступление".

По мнению Валерия Дымова, ситуация с Чаусом однозначно работает на ухудшение имиджа Украины, европейская и евроатлантическая интеграции которой резонно ставится под сомнение нашими партнерами.

"Все прекрасно понимают, что Чауса выкрали. И выкрали для того, чтобы он не был официально передан той структуре, которая вела его дело – НАБУ. Уже было решение молдавского суда о его экстрадиции. И потому заинтересованные лица пошли на такую операцию. Чтобы дело Чауса оказалось в подконтрольном Офису президента СБУ. Таким образом передавали дела из НАБУ в СБУ по Микитасю, по Татарову. Где соответствующие расследования благополучно хоронили. НАБУ остается чуть ли не единственным органом, который не контролируется Офисом президента. Как бы к Бюро не относились, как бы его не пытались дискредитировать, независимость НАБУ важна. И расследования там могли бы провести не по политическим мотивам, как делают сейчас. Уверен, что Чауса обрабатывают. И наши западные партнеры всё прекрасно понимают. Проводят параллели с делом Романа Протасевича, которого обрабатывали белорусские спецслужбы. Из Чауса выбивают показания, которые нужны тем, кто стоит за его похищением. Чтобы их узкополитические цели были оправданы. Даже в ущерб всей Украине", – резюмирует Валерий Дымов.

Сериал "Слуга народа" переходит с экранов в реальность

По мнению руководителя Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олега Вострых, Чаус стал разменной монетой и инструментом политической борьбы внутри Украины.

"Попытка Офиса Зеленского использовать экс-судью против бывшего президента уже привела к осложнению дипломатических отношений с Молдовой и обернулась показательным противостоянием силовых структур. Ситуация усугубляет управленческий кризис в стране, – акцентирует эксперт. – Идет явное расшатывание ситуации перед осенним политическим сезоном. Уход Авакова с поста министра внутренних дел, напряженность между силовыми структурами внутри страны (НАБУ-СБУ), правовая сторона возвращения судьи из Молдовы, а также информационный шум вокруг всего этого – всё это в итоге приводит к росту напряженности и неустойчивости властных институций".

Олег Вострых считает, что сериал "Слуга народа" переходит с экранов в реальность.

"Ведь шоу должно продолжаться и выполнять основную функцию – отвлекать от таких неприятных моментов для населения, как повышения цен на коммунальные услуги, ухудшение условий для ведения бизнеса. Попутно создавать иллюзию борьбы с коррупцией, – поясняет эксперт. – Думаю, дело Чауса будет информационной дубиной и ни к чему в реальности не приведет. Через месяц-другой оно будет забыто, а сам экс-судья сможет подать в суд на восстановление и отбеливания своей "чести".

Ранее портал "Комментарии" писал, что судью Чауса допросили в СБУ.

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