НАБУ вручило подозрение Чаусу - журналист

Детективы НАБУ вручили беглому судье Николаю Чаусу подозрение о совершении преступления. Об этом сообщил главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в "Фейсбук".

Николай Чаус - фото из открытых источников

"Чаус находится на данный момент в следственном изоляторе СБУ, однако глава СБУ Иван Баканов гарантирует НАБУ доставку Чауса завтра в 14.00 в Высший антикоррупционный суд. К Чаусу допущены детективы НАБУ, они контролируют подозреваемого", — сообщил Бутусов.

По его словам, судья ВАКС Владимир Воронько завтра примет решение о подследственности дела.

"Это решение директору НАБУ Артему Сытнику и его сотрудникам удалось пробить несмотря на беспрецедентное и незаконное давление со стороны властей. Сегодня НАБУ открыло два уголовных дела против руководства СБУ. И это был бы далеко не один фигурант. О деталях давления на НАБУ мы расскажем немного позднее, это просто потрясающая наглость и уверенность в безнаказанности ряда высших должностных лиц", — добавил главный редактор.

Как считает Бутусов, НАБУ поломало попытку похищения СБУ беглого коррупционера. Теперь надо ждать дальнейших результатов.

"Следующий шаг в восстановлении законности в деле должен сделать завтра судья ВАКС Владимир Воронько, который будет рассматривать ходатайство НАБУ"- подчеркнул он.

Напомним, издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, как может дальше развиваться это дело, вбившее клин между СБУ и НАБУ, а также кому оно способно нанести наибольший ущерб и почему. Так, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов считает, что дело Чауса уже нанесло ущерб взаимоотношениям Украины и Молдовы.

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