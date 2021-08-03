НАБУ вручило подозрение Чаусу - журналист

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Ольга Чародий
Детективы НАБУ вручили беглому судье Николаю Чаусу
подозрение о совершении преступления. Об этом
сообщил главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в "Фейсбук".
Николай Чаус - фото из открытых источников
По его словам, судья ВАКС Владимир Воронько завтра примет решение
о подследственности дела.
Как считает Бутусов, НАБУ поломало попытку похищения СБУ
беглого коррупционера. Теперь надо ждать дальнейших результатов.
Напомним, издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, как может дальше развиваться это дело, вбившее клин между СБУ и НАБУ, а также кому оно способно нанести наибольший ущерб и почему. Так, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов считает, что дело Чауса уже нанесло ущерб взаимоотношениям Украины и Молдовы.
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