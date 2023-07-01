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За свои слова придется ответить: СБУ объявила подозрение еще одному пропагандисту РФ

За призывы к репрессиям над украинцами Сергею Мардану грозит до 8 лет тюрьмы

сегодня, 11:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российскому пропагандисту Сергею Ключенкову, более известному как Сергей Мардан, объявили подозрение. Россиянин неоднократно публично призывал к репрессиям и геноциду украинского народа, обращался к российской армии с требованиями действовать жестко не только по отношению к военным, но и мирным жителям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

За свои слова придется ответить: СБУ объявила подозрение еще одному пропагандисту РФ

СБУ. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что пропагандист есть ближайшим соратником топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он довольно часто включается в ток-шоу на телеканале "Соловьев live". Помимо этого, Ключенков является одним из блогеров прокремлевского издания "Комсомольская правда". 


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С первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украину Мардан активно поддерживал российскую армию, оправдывал военные преступления российского командование и в целом путинского режима.

Злоумышленник агитировал за проведение массовых репрессий против мирного населения Украины. В одном из эфиров Мардан предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, которые выступают против российских войск, публично высказывают свое несогласие с тем, что гони пришли на украинскую землю. Фактически Мардан призывал россиян относиться к украинцам, как к низшей расе, которая не имеет права на жизнь.

СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту по трем статьям УКУ (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 442). Теперь россиянин может провести до 8 лет за решеткой.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-rosiiskomu-propahandystu-mardanu-yakyi-zaklykav-do-represii-nad-ukraintsiamy
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