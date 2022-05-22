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За перегруз придется платить: украинским водителям напомнили про штрафы

Украинским водителям рассказали про штрафы, касающиеся габаритно-весовых норм: названы суммы за нарушение

22 мая 2022, 22:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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С понедельника, 23 мая, украинских водителей начнут снова штрафовать за нарушение габаритно-весовых норм. На Facebook-странице Укртрансбезопасности назвали суммы, которые придется заплатить водителям грузовиков за несоответствие установленных правил.

За перегруз придется платить: украинским водителям напомнили про штрафы

Перегруз автомобиля (фото из открытых источников)

В ведомстве отметили, что сегодня, 22 мая, завершился период тестового режима работы WIM-комплексов, поэтому с понедельника нарушители будут за перегруз на дорогах платить штрафы согласно действующему законодательству.

В Украине действуют европейские стандарты относительно габаритно-весовых ограничений.

- от 5 % до 10 % — 8 500 грн;

- от 10% до 20 % — 17 000 грн;

- от 20% до 30 % — 34 000 грн;

- более 30% установленной нормы — 51 000 грн.

Напомним, что в Украине в связи с военной агрессией Российской Федерацией, введено военное положение и действует комендантский час. И на этот период в стране могут усилить штрафы за некоторые нарушения, в частности светомаскировки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что народные избранники зарегистрировали на сайте Верховной Рады законопроект об увеличении сумм штрафов для водителей определенной категории легковых автомобилей. Согласно тексту документа, размеры штрафов за нарушение ПДД будут увеличены в 10 раз, однако только для автомобилей, входящих в категорию, предусмотренную подпунктом 215.3.5-1 пункта 215.3 статьи 215 Налогового кодекса Украины.

Читайте также, что в январе текущего года в Украине заработал патруль "фантом" и за один день четыре экипажа за превышение скорости "словили" 990 водителей. Такие результаты первого дня работы подытожили в Нацполиции.


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Источник: https://www.facebook.com/DSBT.UA
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