Законопроект об увеличении штрафов: кого из водителей коснутся изменения

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Козлова Альбіна
Народные избранники зарегистрировали на сайте Верховной Рады законопроект об увеличении сумм штрафов для водителей определенной категории легковых автомобилей. Согласно тексту документа размеры штрафов за нарушение ПДД будут увеличены в 10 раз, однако только для автомобилей, входящих в категорию, предусмотренную подпунктом 215.3.5-1 пункта 215.3 статьи 215 Налогового кодекса Украины.
Фото иллюстративное / Pixabay
Речь идет об элитных автомобилях. То есть владелец элитного авто заплатит в 10 раз больший штраф за административные правонарушения на дороге и в 2 раза большие штрафы, предусмотренные статьями 286, 287, 290 Уголовного кодекса Украины за уголовные правонарушения.
К категории элитных относятся машины, стоимость которых составляет более 375 минимальных заработных плат или 2 437 500 грн, или 85 тысяч долларов США. Нормы закона будут введены в действие с 1 января 2023 года, после вступления в силу закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины о снижении налогообложения социальных автомобилей и повышении налогообложения элитных автомобилей".
Как сообщал портал "Комментарии", депутаты зарегистрировали законопроект об установлении перечня лиц, которым нельзя уезжать из Украины в период военного положения. Документ, в частности, предусматривает изменения в закон "О правовом режиме военного положения".
Также мы писали, что все больше украинцев покупают электроавтомобили. Количество таких покупок увеличилось за пять лет. По данным Министерства внутренних дел, в 2021 году украинцы купили на 18,9% больше электроавтомобилей, чем в 2020. На протяжении последних пяти лет, с 2017 по 2021 год, граждане приобрели больше 30 тисяч автомобилей с электрическим приводом.
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