В Украине могут усилить штрафы за свет в окне и нарушение комендантского часа

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Светлана Шкурупий
В
Украине в связи с военной агрессией Российской Федерацией, введено военное
положение и действует комендантский час. И на этот период в стране могут
усилить штрафы за некоторые нарушения, в частности светомаскировки.
Штрафы в Украине во время войны (фото из открытых источников)
Известно,
что в Верховную Раду на рассмотрение подан законопроект №7356 "Проект
Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных
правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение
установленных ограничений в условиях действия военного положения".
Этим
документом предполагают усилить штрафы за нарушение комендантского часа (в
каждом регионе установлено свое время) и за свет в окне. Сумма штрафа будет
составлять от 170 до 340 гривен. Но для жителей приграничных полос (в пределах
5 км от государственной границы), нарушение комендантского часа обойдется
вдесятеро дороже — штраф составит от 1 700 до 3 400 гривен.
За
продажу спиртных напитков в запрещенное время также будут наказывать — от 8 500
до 17 000 гривен штрафа.
Еще
в законопроекте предлагают штрафовать от 1 700 до 5 100 гривен за отпуск
лекарств сверх установленных ограничений. При этом лекарства и выручка за них
также будут конфискованы.
Напомним,
что украинский парламент
принял в первом чтении новый законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины
об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и
работников правоохранительных органов (№5050-1).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Национальный банк Украины обновил правила о штрафах для банков. Правила вступили в силу с 2 мая 2022 года.
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