В Украине могут усилить штрафы за свет в окне и нарушение комендантского часа

В Украине в связи с военной агрессией Российской Федерацией, введено военное положение и действует комендантский час. И на этот период в стране могут усилить штрафы за некоторые нарушения, в частности светомаскировки.

Штрафы в Украине во время войны (фото из открытых источников)

Известно, что в Верховную Раду на рассмотрение подан законопроект №7356 "Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения".

Этим документом предполагают усилить штрафы за нарушение комендантского часа (в каждом регионе установлено свое время) и за свет в окне. Сумма штрафа будет составлять от 170 до 340 гривен. Но для жителей приграничных полос (в пределах 5 км от государственной границы), нарушение комендантского часа обойдется вдесятеро дороже — штраф составит от 1 700 до 3 400 гривен.

За продажу спиртных напитков в запрещенное время также будут наказывать — от 8 500 до 17 000 гривен штрафа.

Еще в законопроекте предлагают штрафовать от 1 700 до 5 100 гривен за отпуск лекарств сверх установленных ограничений. При этом лекарства и выручка за них также будут конфискованы.

Напомним, что украинский парламент принял в первом чтении новый законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов (№5050-1).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Национальный банк Украины обновил правила о штрафах для банков. Правила вступили в силу с 2 мая 2022 года.

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