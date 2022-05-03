Рада хочет увеличить штрафы за нецензурную брань: что известно о новом законопроекте

Украинский парламент принял в первом чтении новый законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по защите чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов (№5050-1).

Рада хочет увеличить штрафы (фото из открытых источников)

Свои голоса за то, чтобы принять соответствующее решение, отдал 321 народный депутат.

В новом парламентском документе указано, что мелкое хулиганство, то есть публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок или покой граждан, — влечет наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов (от 170 до 510 грн) или общественные работы сроком от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 10 суток.

Важно, что в действующем законе прописан штраф от 51 до 119 грн. Вместе с тем сейчас предлагаются общественные работы на срок от 40 до 60 часов и админарест на срок до 15 суток.

В числе других новаций проекта этого закона – установление ответственности за оскорбление полицейского, представителя общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военного.

В частности, попытка публичного оскорбления полицейского, выполняющего свои служебные обязанности или представителя общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы, военного, участвующего или задействованного во время охраны общественного порядка — несет за собой наложение штрафа от 20 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кабмин выделил 56 млн грн для восстановления водоснабжения в Николаеве .

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