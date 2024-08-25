Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки

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Slava Kot
Бывший президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Запад причастен к формированию российского диктатора Владимира Путина и его нынешней политики, в частности, в отношении Украины. Ющенко объясняет свою позицию тем, что Европа продолжала покупать российские ресурсы после создания режима Путина в РФ.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников
Виктор Ющенко во время интервью для издания "Еспресо" рассказал о влиянии Запада на формирование Путина и его политики. По словам бывшего президента Украины, Европа последние годы "бездумно платила Путину миллиард долларов в сутки", чем нарушила все национальные и европейские нормы по энергетическим квотам.
Виктор Ющенко подчеркнул, что не считает российского диктатора разумным, ведь тот создал проект, который может уничтожить Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Ющенко считает проблему Украины не только в Путине. По его словам, население России – это маленькие Путины.
Также "Комментарии" писали о заявлении польского генерала, который назвал стыдом Путина и позором России наступление Украины на Курскую область.
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