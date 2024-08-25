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Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки

Виктор Ющенко считает российского диктатора Владимира Путина "глупым человеком", создавшим проект уничтожения России.

сегодня, 09:47
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Slava Kot

Бывший президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Запад причастен к формированию российского диктатора Владимира Путина и его нынешней политики, в частности, в отношении Украины. Ющенко объясняет свою позицию тем, что Европа продолжала покупать российские ресурсы после создания режима Путина в РФ.

Ющенко рассказал, кто создал Путина и платил ему миллиард долларов в сутки

Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко во время интервью для издания "Еспресо" рассказал о влиянии Запада на формирование Путина и его политики. По словам бывшего президента Украины, Европа последние годы "бездумно платила Путину миллиард долларов в сутки", чем нарушила все национальные и европейские нормы по энергетическим квотам.

"Если подумать и дать ответ по совести, Путина, такого, как сегодня знает мир, действительно воспитала западная политика. Путинизация, которую приняла Европа, — это продукт последних 15 — 17 лет… Один миллиард в сутки – это, конечно, то, что привело Путина к шизофрении, безрассудству, потере последних частей ума. По сути, на свет появляется версия фашизма 21-го столетия", — сказал Ющенко.

Виктор Ющенко подчеркнул, что не считает российского диктатора разумным, ведь тот создал проект, который может уничтожить Россию.

"Я думаю, что он глупый человек. Умный человек не может так поступать в этих обстоятельствах, до которых он довел страну. Я думаю, что за 25 лет он породил самый неуспешный проект для России – как уничтожить эту страну", — сказал Ющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Ющенко считает проблему Украины не только в Путине. По его словам, население России – это маленькие Путины.

Также "Комментарии" писали о заявлении польского генерала, который назвал стыдом Путина и позором России наступление Украины на Курскую область.



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