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Юноше, подозреваемому в убийстве Фарион, объявили подозрение

Юноше объявлено подозрение в умышленном убийстве

сегодня, 12:03
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Ткачик Олеся

Как сообщил на брифинге представитель Офиса генпрокурора, сегодня утром юноше, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, было объявлено подозрение в совершении умышленного убийства.

Юноше, подозреваемому в убийстве Фарион, объявили подозрение

Подозреваемый в убийстве Фарион

"В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое вчера было задержано в городе Днепр по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство)", — заявил представитель Офиса генпрокурора.

Известно, что сегодня в Галицком районном суде в 13 часов начнется заседание, на котором ему будут выбирать меру пресечения. Прокурор будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрел панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.




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Источник: https://www.youtube.com/live/vxqwJIgWTs0
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Занадто багато підозрілого! На фоні повномасштабних провалів корумпованої Хунти у внутрішній та зовнішній політиці на фронті владі треба чимось відволікати терпіл. Тут на допомогу приходить вроджена здатність божих до різних шахрайських схем. Знайшли відому всім, гучну, але якою можна легко пожертвувати, стару тітку. Влаштували грандіозне шоу і знайшли цапа відбувайла. Батько на фронті мати з цією репресивною машиною нічого зробити не зможе... Якби чого не сталось з юнаком, і кінці в воду.


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