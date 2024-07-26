Юноше, подозреваемому в убийстве Фарион, объявили подозрение

Как сообщил на брифинге представитель Офиса генпрокурора, сегодня утром юноше, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, было объявлено подозрение в совершении умышленного убийства.

Подозреваемый в убийстве Фарион

"В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое вчера было задержано в городе Днепр по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство)", — заявил представитель Офиса генпрокурора.

Известно, что сегодня в Галицком районном суде в 13 часов начнется заседание, на котором ему будут выбирать меру пресечения. Прокурор будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ждала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове. При этом Клименко убеждает, что у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить задержанному юноше обвинения в убийстве языковеда. Кроме того, министр сообщил, что задержанный молодой человек, якобы, готовил преступление по меньшей мере несколько месяцев. В частности, приобрел панаму еще в мае.

При этом соседи задержанного молодого человека не могут поверить в то, что он мог убить Фарион. По их словам, парень хорошо учился, был самостоятельным и сознательным.

Отец задержанного молодого человека служит в армии. Он также заявляет, что у его сына не было оснований убивать Фарион, ведь он патриот и даже планировал идти на фронт.

МВД проводит брифинг по поводу задержания молодого человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В частности, правоохранители сообщили, что согласно анализу видео, полученных из камер видеонаблюдения, юноша прибыл из Днепра на поезде во Львов 9 июля. Уехал из Львова в Днепр через два дня после того, как был убит Фарион.



