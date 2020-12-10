Януковичу не избрали меру пресечения

Печерский районный суд не избрал меру пресечения для Виктора Януковича, как того требовала прокуратура из-за того, что правозащитники беглого президента не явились на заседание после трехчасового перерыва.

ФОТО: Из открытых источников

В связи с этим подозреваемому Януковичу в который раз назначили государственного адвоката. Прокуроры по делу отметили неприемлемое поведение со стороны защиты экс-президента: они подчеркнули, что адвокаты Януковича уже не впервые покидают судебные залы, таким образом самоустраняясь от дела. В тоже время в суде отметили, что если правозащитники снова захотят принимать участие в судебном процессе, они смогут это сделать. Рассмотрение ходатайства об аресте будет продолжено.

Напомним, что вчера, 9 декабря, Печерский районный суд должен был избрать меру пресечения Виктору Януковичу по делу Майдана. Президент-беглец изъявил желание лично присутствовать на заседании, подключившись с помощью видеозвонка, однако ему в этом было отказано.

По словам прокурора Алексея Донского, такое заявление экс-президента является очередным пиар-ходом. Прокурор также отметил, что в деле, которое будет рассматриваться судом, подозреваемый не может являться участником процесса.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. В суде заверили, что причиной снятия ареста стала незаконность, необоснованность решения касаемо экс-главы государства со стороны Печерского суда, потому как Януковича не было объявлено в международный розыск, что предполагает законодательство.

































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