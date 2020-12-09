Янукович потребовал личного участия в заседании суда по делу Майдана

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Елизавета Черных
Беглый президент Украины Виктор Янукович изъявил желание лично присутствовать на заседании Печерского суда 9 декабря, правда, только в режиме онлайн. Как раз сегодня экс-главе государства будет избираться мера пресечения в деле о разгоне Майдана в 2014 году.
ФОТО: Из открытых источников
О требовании Виктора Януковича сообщил адвокат президента-беглеца Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.
Как утверждает сторона защиты Януковича, президент-беглец обратился в Печерский суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Защитой также было предложено заслушать обе стороны — адвокат просит устроить публичный допрос Николаю Азарову, Виталию Захарченко, Александру Якименко и другим, так же и со стороны Майдана: Арсению Яценюку, Петру Порошенко, Андрею Парубию, Александру Турчинову и так далее.
Напомним, что в 2019 году Печерский суд заочно арестовал беглого президента по делу об узурпации власти, а 16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.
В суде заверили, что причиной снятия ареста стала незаконность, необоснованность решения касаемо экс-главы государства со стороны Печерского суда, потому как Януковича не было объявлено в международный розыск, что предполагает законодательство.
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