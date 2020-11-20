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Суд объяснил отмену ареста Януковича

Данное решение связано с тем, что беглого президента не объявили в международный розыск

сегодня, 13:44
Автор:

Елизавета Черных

16 ноября стало известно, что Апелляционный суд Киева отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. 

Суд объяснил отмену ареста Януковича

ФОТО: Из открытых источников

В суде заверили, что причиной снятия ареста стала незаконность, необоснованность решения касаемо экс-главы государства со стороны Печерского суда, потому как Януковича не было объявлено в международный розыск, что предполагает законодательство. 

"Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск", — сказано в сообщении Апелляционного суда. 

Напомним, что в 2019 году Печерский суд заочно арестовал беглого президента по делу об узурпации власти. На сегодня точное местонахождение Виктора Януковича неизвестно, однако, исходя из большинства версий, он находится на территории Российской Федерации. 




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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4297596-sud-obiasnyl-otmenu-aresta-yanukovycha
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