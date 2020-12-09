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Янукович не должен быть на суде об аресте, это пиарход - прокурор

Прокуратура говорит, что по процедуре экс-президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании

сегодня, 15:05
Автор:

Елизавета Черных

Алексей Донской, прокурор по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году, уверяет, что беглый президент Виктор Янукович не может присутствовать на судебном заседании. По словам прокурора, требование президента-беглеца является очередным пиар-ходом. 

Янукович не должен быть на суде об аресте, это пиарход - прокурор

ФОТО: Из открытых источников

"Очередное заявление — это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции — это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий", — заявил Донской. 

Прокурор также отметил, что в деле, которое будет рассматриваться судом, подозреваемый не может являться участником процесса. 

Напомним, что сегодня Печерский районный суд будет избирать меру пресечения для экс-президента Украины Виктора Януковича. Вчера правозащитник Януковича сообщил о том, что тот потребовал личного присутствия во время судебного заседания, правда в режиме видеоконференции. 

Защитой также было предложено заслушать обе стороны — адвокат просит устроить публичный допрос Николаю Азарову, Виталию Захарченко, Александру Якименко и другим, так же и со стороны Майдана: Арсению Яценюку, Петру Порошенко, Андрею Парубию, Александру Турчинову и так далее. 

Напомним, что в 2019 году Печерский суд заочно арестовал беглого президента по делу об узурпации власти, а 16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/9/7276379/
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