Янукович не должен быть на суде об аресте, это пиарход - прокурор

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Елизавета Черных
Алексей Донской, прокурор по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году, уверяет, что беглый президент Виктор Янукович не может присутствовать на судебном заседании. По словам прокурора, требование президента-беглеца является очередным пиар-ходом.
ФОТО: Из открытых источников
Прокурор также отметил, что в деле, которое будет рассматриваться судом, подозреваемый не может являться участником процесса.
Напомним, что сегодня Печерский районный суд будет избирать меру пресечения для экс-президента Украины Виктора Януковича. Вчера правозащитник Януковича сообщил о том, что тот потребовал личного присутствия во время судебного заседания, правда в режиме видеоконференции.
Защитой также было предложено заслушать обе стороны — адвокат просит устроить публичный допрос Николаю Азарову, Виталию Захарченко, Александру Якименко и другим, так же и со стороны Майдана: Арсению Яценюку, Петру Порошенко, Андрею Парубию, Александру Турчинову и так далее.
Напомним, что в 2019 году Печерский суд заочно арестовал беглого президента по делу об узурпации власти, а 16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.
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