logo
Русский Українська

BTC/USD

33879.19

ETH/USD

1962.93

LTC/USD

133.38

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события «Высади это бл***тво»: в Ровно девушка разделась в троллейбусе (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

«Высади это бл***тво»: в Ровно девушка разделась в троллейбусе (ВИДЕО)

Местная блогерка продефилировала по салону общественного транспорта в купальнике, избавившись от платья

сегодня, 16:02
Автор:

Вечканова Елена

24 июня в центре внимания блогосферы оказалось украинское Ровно. Как сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас", местная блогерка Екатерина оголилась прямо в троллейбусе во время поездки по одному из городских маршрутов.

«Высади это бл***тво»: в Ровно девушка разделась в троллейбусе (ВИДЕО)

Блогерка Катя Майами сняла с себя платье в троллейбусе. Скрин из видео / "Фокус"

На видео видно, как Екатерину Крылову, более известную как Катя Майами, подруга подначивает на "слабо" насчет раздевания в общественном транспорте. Девушка быстро принимает вызов, начиная расстегивать легкое летнее платье.

Под одеянием у блогерки оказался, однако, не "костюм Евы", а вполне скрывающий все откровенные места цельный купальник. Избавившись от платья, Катерина продефилировала по салону, постоянно позируя на камеру. Однако это не понравилось местной кондукторке, возмущение которой слышно еще в самом начале записи.

Работница троллейбуса требовала от пассажирок (судя по всему, как от самой блогерки, так и её операторки) надеть защитные маски — как того требуют карантинные предписания.

По итогу, кондукторка вмешалась в "дефиле" Кати Майами, еще раз потребовав надеть средства индивидуальной защиты. Не дождавшись должной реакции, женщина назвала происходящее "бл***вом" и предложила девушке раздеться полностью — мол, хуже не будет.

К слову, несмотря на то что в троллейбусе находились и другие пассажиры, никакой дополнительной негативной реакции поступок блогерки не вызвал. Вероятно, некий "фидбек" Екатерина могла заработать от соседей по транспорту уже после окончания съемки. Однако девушка даже не сообщила, чем закончился скандал с кондукторкой.

Дополнительно отметим, что видео было опубликовано самой блогеркой на личном Instagram-аккаунте. Однако страничка у неё закрыта для не-подписчиков, поэтому в Сеть ролик попал однозначно благодаря кому-то из её фолловеров.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о странной процессии на львовских улицах. Зачем активисты носили в гробу обнаженную девушку, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какое пикантное видео с участницами скандальной "голой" фотосессии в Дубае не так давно появилось в Сети. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/u_now/12282
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ