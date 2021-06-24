«Высади это бл***тво»: в Ровно девушка разделась в троллейбусе (ВИДЕО)

24 июня в центре внимания блогосферы оказалось украинское Ровно. Как сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас", местная блогерка Екатерина оголилась прямо в троллейбусе во время поездки по одному из городских маршрутов.



Блогерка Катя Майами сняла с себя платье в троллейбусе. Скрин из видео / "Фокус"

На видео видно, как Екатерину Крылову, более известную как Катя Майами, подруга подначивает на "слабо" насчет раздевания в общественном транспорте. Девушка быстро принимает вызов, начиная расстегивать легкое летнее платье.

Под одеянием у блогерки оказался, однако, не "костюм Евы", а вполне скрывающий все откровенные места цельный купальник. Избавившись от платья, Катерина продефилировала по салону, постоянно позируя на камеру. Однако это не понравилось местной кондукторке, возмущение которой слышно еще в самом начале записи.

Работница троллейбуса требовала от пассажирок (судя по всему, как от самой блогерки, так и её операторки) надеть защитные маски — как того требуют карантинные предписания.

По итогу, кондукторка вмешалась в "дефиле" Кати Майами, еще раз потребовав надеть средства индивидуальной защиты. Не дождавшись должной реакции, женщина назвала происходящее "бл***вом" и предложила девушке раздеться полностью — мол, хуже не будет.

К слову, несмотря на то что в троллейбусе находились и другие пассажиры, никакой дополнительной негативной реакции поступок блогерки не вызвал. Вероятно, некий "фидбек" Екатерина могла заработать от соседей по транспорту уже после окончания съемки. Однако девушка даже не сообщила, чем закончился скандал с кондукторкой.

Дополнительно отметим, что видео было опубликовано самой блогеркой на личном Instagram-аккаунте. Однако страничка у неё закрыта для не-подписчиков, поэтому в Сеть ролик попал однозначно благодаря кому-то из её фолловеров.

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