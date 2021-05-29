Секс, наркотики и рок-н-ролл: в Сеть слили новое видео с участницами голой фотосессии в Дубае — СМИ

Почти два месяца прошло со скандала в Объединенных Арабских Эмиратах, в эпицентре которого оказалось 12 наших соотечественниц. Как известно, тогда украинки вместе с представительницами других стран стали участницами некого ню-проекта, снявшись обнаженными. Издание "Страна.юа" поделилось ранее неизвестным видео с времяпровождением моделей и организатора съемки.



Кадр со скандальной фотосессии украинок в Дубай. Фото из открытых источников

Напомним, что со скандальными "голыми" снимками связывают сразу двоих мужчин — Алексея Концова и Виталия Гречина. Последний, к слову, является гражданином Штатов, однако имеет украинские корни.

На видеоролике, который попал в Сеть, якобы именно Гречин "шалит" с некоторыми из участниц скандального фотосета. Девушки, к слову, ведут себя весьма раскованно и не стесняются демонстрировать обнаженное тело другим мужчинам.

На другом фрагменте записи видно, какие развлечения были у моделей в неком заведении, предположительно — ночном клубе. Интересно, что девушки одеты в весьма вызывающий вариант отечественной полицейской формы, при этом отказавшись от нижнего белья. Некоторые из них недвусмысленно ласкают друг друга и слизывают со столика некий белый порошок, называя его, смеясь, "сахарной пудрой".

Все ли из заснятого на камеру происходило на территории ОАЭ, неизвестно. Пока ни девушки, ни сам Виталий Гречин опубликованный ролик не прокомментировали.

Предупреждаем: видео строго 18+, присутствует нецензурная лексика и контент для взрослых.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, не дождавшись окончания скандала с ОАЭ, украинские фотомодели умудрились попасть в новый "голый" скандал. На этот раз местом действия стала Турция. Подробности произошедшего — в нашем материале.



Также на портале вы можете узнать о мнении одного из вероятных организаторов съемки Алексея Концова об инциденте в Дубай.

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