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Уже не в Дубае: украинок снова задержали за голую фотосессию за границей (ФОТО, ВІДЕО)

Несколько гражданок Украины в обнаженном виде позировали фотографу на яхте в турецкой бухте Гечек

сегодня, 11:58
Автор:

Вечканова Елена








Не успели еще толком улечься страсти месячной давности, связанные с Объединенными Арабскими Эмиратами, как украинские фотомодели попали в новый "голый" скандал. Как и раньше, место действия — заграница, а именно Турция. Подробности произошедшего сообщаются в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Уже не в Дубае: украинок снова задержали за голую фотосессию за границей (ФОТО, ВІДЕО)

На этот раз голых украинок задержали в Турции. Фото иллюстративное

Несколько украинок устроили себе майские праздники под палящим турецким солнцем. Выехав на яхте в залив Фетхие, они решили устроить максимально откровенную фотосъемку.

Полностью обнажившись, девушки позировали на камеру, не особо заботясь о происходящем вокруг. Как оказалось чуть позже — происходящее заинтересовали кого-то из пассажиров проплывающих мимо суден, и отдельные снимки быстро просочились в соцсети, а затем — и местные медиа.

Уже не в Дубае: украинок снова задержали за голую фотосессию за границей (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

Одна из участниц очередной голой фотосъемки поделилась впечатлениями. По словам украинки, им действительно пришлось пообщаться с местными правоохранителями. Все потому, что Турция — страна с мусульманской религией, и они менее раскрепощены, нежели любые западные государства.

Записывая видео для, очевидно, своих фолловеров в соцсетях, девушка рассказала, что они с подругами решили сделать фото без любого злого умысла. Однако кто-то со стороны это заснял, и после моделям пришлось почти весь день объясняться перед местной полицией.

При этом украинка утверждает, что ситуацию удалось решить мирно. Одновременно она обращается ко всем тем, кто захочет повторить подобный "подвиг" съемки в стиле ню. По ее мнению, в мусульманских государствах лучше либо вообще не фотографироваться обнаженными, или же делать это максимально секретно.

Среди более конкретных советов — найти локацию, где никто чужой не сможет помешать, и не отмечать геокоординаты на любых выкладываемых в сеть фотографиях откровенного характера.

Грозит ли задержанным украинским туристкам какое-то наказание, не сообщается.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что первый подобный инцидент произошел на территории одной из лучших гостиниц Дубая — Dubai Marina. Высотное здание располагается в центре столицы ОАЭ. Считается, что всего к съемке было привлечено около 40 людей, более четверти которых — украинки. Все они были арестованы местной полицией субботним утром, 3 апреля. 

Также на портале вы можете узнать, что девушки ранее уже участвовали в похожих проектах — на территории горнолыжного курорта Буковель. Некоторые снимки и больше подробностей можете найти в нашем материале.


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Источник: https://t.me/pavlovskynews/9597
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