Выманили круглую сумму: аферисты обманывают украинцев на почте

Жительницу города Днепр обманули продавцы и прислали по почте кирпич. Об этом пишет ТСН.

Мошенники обманули украинку на почте. Фото из открытых источников

Как стало известно, пострадавшая от рук аферистов женщина заказала в одном из телеграм-каналов новеньки смартфон от Apple по привлекательной цене. iPhone 12 Pro Max обошелся ей всего в 22 тысячи гривен. Товар был отправлен недобросовестными продавцами наложенным платежом, через "Новую почту".

Придя в почтовое отделение, жительница Днепра забрала свой товар, однако ознакомится с содержимым перед оплатой не могла, так как "iPhone", якобы был упакован в заводскую упаковку.

После оплаты женщина отошла в зону для вскрытия посылок и попыталась открыть упаковку. Однако, коробку удалось открыть, только разорвав, так как она была заклеена изнутри. Открыв коробку, она обнаружила внутри кирпич и записку.

К счастью, пострадавшей "Новая почта" компенсировала ей потери согласно объявленной стоимостью отправления (22 500 + затраты на перевозку).

В компании отметили, что постоянно отслеживают мошеннические схемы и предупреждают своих клиентах о них. Представители компании, не советуют покупать товары по сильно сниженным ценам и у непроверенных продавцов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине мошенники используют схемы обмана с посылками. Эта схема не является новой и аферисты продолжают ей пользоваться на протяжении долгого времени, однако доверчивые граждане всё равно теряют свои деньги. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что мошенники придумали новую схему для обмана своих жертв. О том, в чем она заключается, читайте подробнее в нашей статье.

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