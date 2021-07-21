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Мошенники придумали новую аферу для обмана украинцев (ФОТО)

Жертвам приходят письма от государственных учреждений

сегодня, 15:30
Автор:

Денис Подставной

Украинцев предупреждают о новой афере мошенников. Она заключается в том, что правонарушители отправляют электронные письма своим жертвам, используя домен правоохранительных органов. 

Мошенники придумали новую аферу для обмана украинцев (ФОТО)

Новая схема мошенников. Фото из открытых источников

Мошенники придумали новую аферу для обмана украинцев (ФОТО) - фото 2

Как сообщает Анатолий Остапенко на своей странице в социальной сети Facebook, письмо от злоумышленников получил Александр Безман. В нём указывалось, что бывшая жена генерального директора американской компании Amazon Джеффа Безоса раздаёт людям по сто миллионов долларов. Примечательно, что это письмо было отправлено с рабочей почты Государственного бюро расследований Украины. 

Мошенники придумали новую аферу для обмана украинцев (ФОТО) - фото 3

Сообщается, что такие случаи, когда мошенники подменяют адреса отправителя на домены .gov.ua, достаточно распространённые. Они делают это для того, чтобы у жертвы сложилось впечатление, что письмо было отправлено с государственного учреждения. 

Мошенники придумали новую аферу для обмана украинцев (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Служба безопасности ПриватБанка разоблачила мошенническую схему, в которой аферисты используют логотип и айдентику банка.

Злоумышленники создали сайт, на котором размещен логотип ПриватБанка. В нем аферисты используют ссылки на несуществующие инвестиционные проекты. Выяснилось, что эта страница была зарегистрирована на территории Соединённых Штатов Америки. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что представители правоохранительных органов предупредили украинцев о новом виде мошенничества. Сообщается, что злоумышленники занимаются рассылкой электронных писем, которые были заражены компьютерными вирусами. Их рассылают от имени государственных учреждений. 



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Источник: https://www.facebook.com/anatoliy.ost.1
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