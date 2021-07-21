Мошенники придумали новую аферу для обмана украинцев (ФОТО)

Украинцев предупреждают о новой афере мошенников. Она заключается в том, что правонарушители отправляют электронные письма своим жертвам, используя домен правоохранительных органов.

Новая схема мошенников. Фото из открытых источников





Как сообщает Анатолий Остапенко на своей странице в социальной сети Facebook, письмо от злоумышленников получил Александр Безман. В нём указывалось, что бывшая жена генерального директора американской компании Amazon Джеффа Безоса раздаёт людям по сто миллионов долларов. Примечательно, что это письмо было отправлено с рабочей почты Государственного бюро расследований Украины.





Сообщается, что такие случаи, когда мошенники подменяют адреса отправителя на домены .gov.ua, достаточно распространённые. Они делают это для того, чтобы у жертвы сложилось впечатление, что письмо было отправлено с государственного учреждения.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Служба безопасности ПриватБанка разоблачила мошенническую схему, в которой аферисты используют логотип и айдентику банка.

Злоумышленники создали сайт, на котором размещен логотип ПриватБанка. В нем аферисты используют ссылки на несуществующие инвестиционные проекты. Выяснилось, что эта страница была зарегистрирована на территории Соединённых Штатов Америки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что представители правоохранительных органов предупредили украинцев о новом виде мошенничества . Сообщается, что злоумышленники занимаются рассылкой электронных писем, которые были заражены компьютерными вирусами. Их рассылают от имени государственных учреждений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!