Аферисты нашли новый способ для обмана украинцев: что известно

Злоумышленники рассылают на электронную почту украинцев письма, зараженные компьютерными вирусами. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Мошенники обманывают украинцев. Фото из открытых источников

Сообщается, что опасные письма рассылают на электронные адреса украинцев от имени государственных учреждений. Например, сегодня, 3 июня, частным компаниями и государственным органам приходили письма от лица начальника Департамента патрульной полиции. Получателям сообщалось о том, что на них было заведено уголовное дело, а также о том, что они должны предоставить свою личную информацию. В случае не выполнения требований, на гражданина, якобы будет наложен штраф.

Департамент патрульной полиции предупреждает граждан о том, что никаких рассылок не осуществлял. А также о том, что данные письма могу рассылаться от имени разных государственных учреждений и хранить в себе вирусы.

В патрульной полиции призвали граждан быть бдительными и дали несколько советов, как обезопасить себя в таких ситуациях:

- Постоянно обновляйте и следите за работой антивируса.

- Не скачивайте и не открывайте файлы, которые присылают вам неизвестные пользователи.

- Обращайте внимание на имена отправителей электронного письма.

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