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Аферисты нашли новый способ для обмана украинцев: что известно

В полиции рассказали о новой схеме мошенников

сегодня, 18:11
Автор:

Денис Подставной

Злоумышленники рассылают на электронную почту украинцев письма, зараженные компьютерными вирусами. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в социальной сети Фейсбук. 

Аферисты нашли новый способ для обмана украинцев: что известно

Мошенники обманывают украинцев. Фото из открытых источников

Сообщается, что опасные письма рассылают на электронные адреса украинцев от имени государственных учреждений. Например, сегодня, 3 июня, частным компаниями и государственным органам приходили письма от лица начальника Департамента патрульной полиции. Получателям сообщалось о том, что на них было заведено уголовное дело, а также о том, что они должны предоставить свою личную информацию. В случае не выполнения требований, на гражданина, якобы будет наложен штраф. 

Департамент патрульной полиции предупреждает граждан о том, что никаких рассылок не осуществлял. А также о том, что данные письма могу рассылаться от имени разных государственных учреждений и хранить в себе вирусы. 

В патрульной полиции призвали граждан быть бдительными и дали несколько советов, как обезопасить себя в таких ситуациях:

- Постоянно обновляйте и следите за работой антивируса.

- Не скачивайте и не открывайте файлы, которые присылают вам неизвестные пользователи. 

- Обращайте внимание на имена отправителей электронного письма. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что аферисты обманывают пользователей популярного мессенджера WhatsApp. Пострадавшие от рук мошенников потеряли свои денежные средства, а также могли заразить свое устройство вредоносными программами. Более подробно читайте в нашей статье. 

Также издание информировало о том, как обманывают украинцев на популярной площадке для объявлений OLX. Названы самые популярные мошеннические схемы аферистов. 


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Источник: https://www.facebook.com/1605714813030380/posts/2916340221967826/?d=n
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