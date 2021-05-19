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Главная Новости Общество происшествия В Украине мошенники используют схему обмана с посылками
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В Украине мошенники используют схему обмана с посылками

Мошенники и раньше обманывали украинцев таким путем

сегодня, 09:11
Автор:

Елизавета Черных

В Украине активизировалась старая схема обмана с задействованием наложенного платежа на почте. Об одной из них рассказала жительница Одессы, пишет издание OBOZREVATEl со ссылкой на страницу "Х***я Одесса" в Instargam.

В Украине мошенники используют схему обмана с посылками

В Украине мошенники используют схему обмана с посылками - фото из открытых источников

Со слов девушки, она получила посылку от неизвестного отправителя из столицы. Оказалось, что осмотр посылки был запрещен до внесения платы, а стоимость посылки и доставки составляла чуть более 138 гривен. 

Заплатив и открыв посылку, одесситка увидела там кусок картона, который был обмотан скотчем, а сотрудники почты заявили, что возврат средств невозможен. 

В Украине мошенники используют схему обмана с посылками - фото 2

"Звонить по номеру отправителя который начинается на 091, думаю, бесполезно", – написала пострадавшая.

В комментариях под постом пользователи подчеркнули, что данная схема обмана является не новой, и что аферисты и раньше таким способов обманывали украинцев. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что мошенники часто получают доступ к счетам и деньгам украинцев онлайн. Так, речь идет о таком распространенном методе мошенников в Сети как фейковые платежные сайты. Как объясняют эксперты Нацбанка, жертва заходит на сайт, который выглядит почти как обычный платежный сайт. Далее человек вводит реквизиты и подтверждает операцию SMS-кодом. Однако в тот момент, как оказывается, попадает в руки мошенника. Так, злоумышленник подменяет номер карты получателя на свой. Еще может добавить лишний нолик к сумме перевода. Получается, что фактически жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги.






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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/v-ukraine-moshenniki-pridumali-novuyu-shemu-razvoda-s-posyilkami-foto.htm?_ga=2.56302255.547502337.1621314457-1845868459.1618985042&_gl=1*1bfzsdw*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMTQwMjY4My40MC4xLjE2
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