В Украине активизировалась старая схема обмана с задействованием наложенного платежа на почте. Об одной из них рассказала жительница Одессы, пишет издание OBOZREVATEl со ссылкой на страницу "Х***я Одесса" в Instargam.

В Украине мошенники используют схему обмана с посылками - фото из открытых источников

Со слов девушки, она получила посылку от неизвестного отправителя из столицы. Оказалось, что осмотр посылки был запрещен до внесения платы, а стоимость посылки и доставки составляла чуть более 138 гривен.

Заплатив и открыв посылку, одесситка увидела там кусок картона, который был обмотан скотчем, а сотрудники почты заявили, что возврат средств невозможен.





"Звонить по номеру отправителя который начинается на 091, думаю, бесполезно", – написала пострадавшая.

В комментариях под постом пользователи подчеркнули, что данная схема обмана является не новой, и что аферисты и раньше таким способов обманывали украинцев.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что мошенники часто получают доступ к счетам и деньгам украинцев онлайн. Так, речь идет о таком распространенном методе мошенников в Сети как фейковые платежные сайты. Как объясняют эксперты Нацбанка, жертва заходит на сайт, который выглядит почти как обычный платежный сайт. Далее человек вводит реквизиты и подтверждает операцию SMS-кодом. Однако в тот момент, как оказывается, попадает в руки мошенника. Так, злоумышленник подменяет номер карты получателя на свой. Еще может добавить лишний нолик к сумме перевода. Получается, что фактически жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги.

















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