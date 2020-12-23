kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23764.69

ETH/USD

616.76

LTC/USD

111.15

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Украинцев предупредили о популярной онлайн-схеме мошенников: как не стать жертвой
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев предупредили о популярной онлайн-схеме мошенников: как не стать жертвой

В Нацбанке рассказали, какие правила следует соблюдать в Интернете, чтобы не потерять свои деньги

сегодня, 15:01
Автор:

Таисия Ерохина

Мошенники часто получают доступ к счетам и деньгам украинцев онлайн. Об одной из популярных схем сообщил Национальный банк Украины на своей странице в Facebook сегодня, 23 декабря.

Украинцев предупредили о популярной онлайн-схеме мошенников: как не стать жертвой

Фото из открытых источников

Так, речь идет о таком распространенном методе мошенников в Сети как фейковые платежные сайты. Как объясняют эксперты Нацбанка, жертва заходит на сайт, который выглядит почти как обычный платежный сайт. Далее человек вводит реквизиты и подтверждает операцию SMS-кодом. Однако в тот момент, как оказывается, попадает в руки мошенника. Так, злоумышленник подменяет номер карты получателя на свой. Еще может добавить лишний нолик к сумме перевода. Получается, что фактически жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги.

Обычно попасть на такой сайт можно через рекламу "Платежи без комиссии", которую размещают мошенники. Заманчивое предложение привлекает внимание жертв.

Правила, которые помогут обезопасить себя от этой популярной схемы мошенников:

1) Проверяйте сайты на сервисе киберполиции "STOP FRAUD".

2) Пользуйтесь сайтами, адреса которых содержат: https:// и значок "Замок", значки защиты онлайн-покупок от платежных систем — Verified by Visa и Mastercard Secure card.

3) Совершайте переводы через интернет-банкинг вашего банка.

Если, к сожалению, вы попали в руки мошенника, то скорее звоните в Киберполицию — 0800505170 или обратитесь в ведомство онлайн.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинцев предупредили о популярных схемам мошенничества. Известно, кто в зоне риска. Так, эксперт подробно рассказал о "классических" схемах мошенников-рейдеров в Украине, которые сейчас являются наиболее распространенными.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/videos/318892985945141
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ