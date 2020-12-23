Украинцев предупредили о популярной онлайн-схеме мошенников: как не стать жертвой

Мошенники часто получают доступ к счетам и деньгам украинцев онлайн. Об одной из популярных схем сообщил Национальный банк Украины на своей странице в Facebook сегодня, 23 декабря.

Фото из открытых источников

Так, речь идет о таком распространенном методе мошенников в Сети как фейковые платежные сайты. Как объясняют эксперты Нацбанка, жертва заходит на сайт, который выглядит почти как обычный платежный сайт. Далее человек вводит реквизиты и подтверждает операцию SMS-кодом. Однако в тот момент, как оказывается, попадает в руки мошенника. Так, злоумышленник подменяет номер карты получателя на свой. Еще может добавить лишний нолик к сумме перевода. Получается, что фактически жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги.

Обычно попасть на такой сайт можно через рекламу "Платежи без комиссии", которую размещают мошенники. Заманчивое предложение привлекает внимание жертв.

Правила, которые помогут обезопасить себя от этой популярной схемы мошенников:

1) Проверяйте сайты на сервисе киберполиции "STOP FRAUD".

2) Пользуйтесь сайтами, адреса которых содержат: https:// и значок "Замок", значки защиты онлайн-покупок от платежных систем — Verified by Visa и Mastercard Secure card.

3) Совершайте переводы через интернет-банкинг вашего банка.

Если, к сожалению, вы попали в руки мошенника, то скорее звоните в Киберполицию — 0800505170 или обратитесь в ведомство онлайн.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", украинцев предупредили о популярных схемам мошенничества. Известно, кто в зоне риска. Так, эксперт подробно рассказал о "классических" схемах мошенников-рейдеров в Украине, которые сейчас являются наиболее распространенными.

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