Выход есть: что делать, если исчезнет мобильная связь

В военное время очень важно оставаться на связи, чтобы общаться с родными и получать полезную информацию. Однако, может случиться так, что у вас пропадет мобильная сеть. Что делать, в таком случае?

Что делать, когда пропадет связь (фото из открытых источников)

Российские захватчики могут попытаться "отрезать" мобильную связь, которая в такой период очень необходима. Но украинские телефонные сети объединились и дали возможность переходить с одной сети на другую, если ваш мобильный оператор не может предоставлять услуги. Как это происходит?

- Отключить автовыбор сети. На Android это можно сделать, нажав "Настройки — Мобильная сеть — Оператор". На iOS: "Параметры — Сотовые данные — Выбор сети".

- Найдите и выберите доступную сеть (Vodafone, Kyivstar, Lifeсell).

- Если зарегистрировать не удалось, нужно попробовать снова или выбрать другую сеть.

- Проверьте возможность исходящего вызова или SMS.

Напомним, что пользователи Vodafone получили сообщение от оператора с просьбой помочь разгрузить сеть. Для этого нужно выключить автозагрузку медиа в мессенджерах; установить низкое качество видео на Ютуб и по возможности использовать вай-фай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в период войны между Украиной и Российской Федерацией, многие пользователи начали получать фейковые сообщения и опасаются того, что их звонки могут прослушиваться. Эксперты рассказали, с помощью каких признаков можно понять, что телефон на прослушке и как от этого защититься.

Читайте также, что представители Службы безопасности Украины сделали заявление, что запущена информация о глушении российскими военными наших Сетей и мобильной связи, надуманный ими же фейк.

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