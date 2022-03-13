Выход есть: что делать, если исчезнет мобильная связь

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Светлана Шкурупий
В
военное время очень важно оставаться на связи, чтобы общаться с родными и
получать полезную информацию. Однако, может случиться так, что у вас пропадет мобильная
сеть. Что делать, в таком случае?
Что делать, когда пропадет связь (фото из открытых источников)
Российские
захватчики могут попытаться "отрезать" мобильную связь, которая в
такой период очень необходима. Но украинские телефонные сети объединились и
дали возможность переходить с одной сети на другую, если ваш мобильный оператор
не может предоставлять услуги. Как это происходит?
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Отключить автовыбор сети. На Android это можно сделать, нажав "Настройки —
Мобильная сеть — Оператор". На iOS: "Параметры — Сотовые данные — Выбор
сети".
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Найдите и выберите доступную сеть (Vodafone, Kyivstar, Lifeсell).
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Если зарегистрировать не удалось, нужно попробовать снова или выбрать другую
сеть.
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Проверьте возможность исходящего вызова или SMS.
Напомним,
что пользователи Vodafone получили сообщение от оператора с просьбой помочь
разгрузить сеть. Для этого нужно выключить автозагрузку медиа в мессенджерах;
установить низкое качество видео на Ютуб и по возможности использовать вай-фай.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в период войны между Украиной и
Российской Федерацией, многие пользователи начали получать фейковые сообщения и
опасаются того, что их звонки могут прослушиваться. Эксперты рассказали, с
помощью каких признаков можно понять, что телефон на прослушке и как от этого защититься.
Читайте
также, что представители Службы безопасности Украины сделали заявление, что
запущена информация о глушении российскими военными наших Сетей и мобильной
связи, надуманный ими же фейк.
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