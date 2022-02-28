В СБУ опровергли сообщение о том, что оккупанты могут глушить мобильную связь и Интернет

Представители Службы безопасности Украины сделали заявление, что запущена информация о глушении российскими военными наших Сетей и мобильной связи, надуманный ими же фейк.

Ведомство развенчало еще один фейк (фото из открытых источников)

По обнародованной ведомством информации, сейчас специально разгоняют новый фейк якобы о новом оборудовании мобильной связи российских агрессоров, что может глушить нашу сеть. За ней следуют советы, как правильно выбрать сеть. Сообщаем официально: агрессорам вместо оборудования пора выставлять свечи. За упокой.

Уважаемые соотечественники, не верим вражеским фейкам! Все будет Украина!

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что депутат рассказал о тяжелой ситуации под Мариуполем и призвал остановить кровопролитие. Вадим Новинский, нардеп от Мариуполя, рассказал, что в области, в поселке Сартана два дня идут тяжелые бои. По предварительным данным, погибли уже шесть человек. По его словам, города Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений. Также политик призвал президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире и положить конец войне и смертям украинцев, греков, татар, евреев и других народов в этих боях. Депутат выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что вся необходимая помощь будет предоставлена семьям погибших в Сартане.

С сегодняшнего дня компания "АТБ-Маркет" ввела в своих магазинах ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю.

Также "Комментарии" информировали о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!