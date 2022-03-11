Vodafone просит разгрузить сеть: простые правила, которые помогут улучшить связь

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Козлова Альбіна
Пользователи Vodafone получили сообщение от оператора с просьбой помочь разгрузить сеть.
Фото иллюстративное / Pixabay
В Украине запущен национальный роуминг, поэтому нужно по возможности разгрузить мобильные сети, чтобы каждый украинец мог позвонить по телефону близким и оставался на связи.
Сейчас нужно выполнить несколько простых действий для того, чтобы интернет лучше работал и связь была стабильна. Следуйте простым правилам: по возможности подключайтесь к домашней Wi-Fi сети; выключите функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.
Выберите в мессенджере раздел "Настройки"/ "Данные и хранилище" / "Медиафайлы" / отключите опцию "Фоновая загрузка". В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".
По последним данным оператора, мобильная связь Vodafone восстановлена в Авдеевке, Каменке, Чугуеве, Бердянске, Приморске, Днепрорудном, Энергодаре и других городах.
Как сообщал портал, украинцев предупредили о рассылке фейковых писем. Граждане нашей страны уже получают фейковые письма, которые посылают якобы украинские государственные органы с инструкциями о повышении уровня информационной безопасности. Об этом сообщает Телеграмма Госспецсвязи.
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