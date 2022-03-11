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Vodafone просит разгрузить сеть: простые правила, которые помогут улучшить связь

Украинцев просят изменить настройки в мессенджерах для экономии трафика и улучшения качества связи

сегодня, 17:42
Автор:

Козлова Альбіна
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Пользователи Vodafone получили сообщение от оператора с просьбой помочь разгрузить сеть.

Vodafone просит разгрузить сеть: простые правила, которые помогут улучшить связь

Фото иллюстративное / Pixabay

"Друзья, сеть перегружена. Нужна ваша помощь: выключите автозагрузку медиа в мессенджерах; установите низкое качество видео на Ютуб, по возможности используйте вай-фай", — говорится в тексте.

В Украине запущен национальный роуминг, поэтому нужно по возможности разгрузить мобильные сети, чтобы каждый украинец мог позвонить по телефону близким и оставался на связи.

"Сейчас все украинцы держат руку на пульсе: каждую минуту сотни тысяч людей читают новости, смотрят видео и фото, и самым быстрым каналом получения такой информации являются мессенджеры: Telegram, Viber и т.д. А это оказывает значительное влияние на мобильную сеть", — говорится в сообщении Минцифры.

Сейчас нужно выполнить несколько простых действий для того, чтобы интернет лучше работал и связь была стабильна. Следуйте простым правилам: по возможности подключайтесь к домашней Wi-Fi сети; выключите функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

Выберите в мессенджере раздел "Настройки"/ "Данные и хранилище" / "Медиафайлы"‎ / отключите опцию "Фоновая загрузка"‎. В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа"‎.

По последним данным оператора, мобильная связь Vodafone восстановлена в Авдеевке, Каменке, Чугуеве, Бердянске, Приморске, Днепрорудном, Энергодаре и других городах.

Как сообщал портал, украинцев предупредили о рассылке фейковых писем. Граждане нашей страны уже получают фейковые письма, которые посылают якобы украинские государственные органы с инструкциями о повышении уровня информационной безопасности. Об этом сообщает Телеграмма Госспецсвязи.


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Источник: https://t.me/mintsyfra
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