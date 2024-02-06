Выдача повесток и проведение выборов: Федоров рассказал, к чему готовят "Дію"

В Едином портале государственных услуг "Дія" не планируется выдача повесток и проведение выборов. При этом "Дія" откроет код для разработчиков со всего мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Діян. Фото из открытых источников

"Не планируется ни повесток, ни выборов", – заявил вице-премьер.

В то же время Михаил Федоров заявил, что в феврале планируется открыть код.

"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И в действии будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", — отметил Федоров.

Вице-премьер добавил, что в "Дії" планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться на "Дії" по видео. Федров отметил, что не хотел бы делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции.

Также, по его словам, планируется запустить кабинет пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".

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Также издание "Комментарии" сообщало – полицейские не будут привлекаться для раздачи повесток вместо военных, что является их парафией. Такое заявление в интервью Украинским новостям сделал глава Нацполиции Иван Выговский относительно идеи раздачи полицейскими повесток в ВСУ без участия самих военных.



