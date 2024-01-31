Действительно ли могут появиться электронные повестки: что изменится для военнообязанных

Как передает портал "Комментарии", согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в электронный кабинет призывника. В статье 22 отмечается, что в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Так, военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации должны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет, или ТЦК.

В документе отмечается, что повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получил уведомление о ее доставке. Если повестку прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

Гражданин должен сообщить ТЦК о причинах неприбытия по повестке в течение трех суток. Уважительными причинами признаются: препятствие стихийного характера, болезнь, действия России или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Отметим, в обновленном законопроекте о мобилизации среди прочего предлагается обязать некоторых украинцев к прохождению повторного медицинского обследования.

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