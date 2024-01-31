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Законопроект о мобилизации: кого из украинцев могут обязать повторно пройти медобследование

В первую очередь это касается граждан Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе

31 января 2024, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кабмин внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. Среди прочего в нем предлагается обязать некоторых украинцев к прохождению повторного медицинского обследования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в тексте законопроекта.

Законопроект о мобилизации: кого из украинцев могут обязать повторно пройти медобследование

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно тексту законопроекта, подлежат повторному медицинскому обследованию с целью определения пригодности к военной службе определённые категории граждан.

Граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона и в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому обследованию с целью определения пригодности к военной службе.

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года подлежат пересмотру на пригодность к военной службе на основании перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующую государственную политику в сфере здравоохранения совместно с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного строительства в мирное время и особый период.

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
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