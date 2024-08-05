Вячеслав Зинченко не дождался смягчения наказания: суд оставил его за решеткой

Суд отклонил апелляцию адвоката Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве известного украинского языковеда Ирины Фарион. Зинченко останется под стражей, невзирая на попытки защиты перевести его под домашний арест.

Суд отказался изменять меру пресечения для Вячеслава Зинченко

Сегодня состоялось онлайн-заседание суда, в ходе которого была рассмотрена апелляция адвоката Зинченко. Защита настаивала на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест, аргументируя это тем, что его подзащитный не представляет угрозы для общества. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения апелляции, оставив под стражей Зинченко.

Сам Зинченко присутствовал на заседании в режиме онлайн. Он не выражал никаких эмоций при оглашении решения суда.

Напомним, что Вячеслав Зинченко был задержан по подозрению в убийстве Ирины Фарион. Смерть известного языковеда вызвала широкий резонанс в обществе.

Расследование дела продолжается, и пока неизвестно, когда будет вынесен окончательный приговор.

Читайте на портале "Комментарии" — Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, отказался от дачи показаний, сообщил в интервью Украинским новостям его адвокат Игорь Сулима. По его словам, Зинченко, согласно статье 63 Конституции, имел такое право и воспользовался им.

Кроме того, адвокат Игорь Сулима считает, что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион может избежать тюрьмы. По словам адвоката, такой вариант возможен благодаря изменениям в законодательство о мобилизации, позволяющем мобилизовать заключенных.